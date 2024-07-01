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社會 社會焦點 保障人權

103台人峇里島被捕！鹹粥阿嬤超擔心　確認名單內「沒有19歲孫」

▲▼ 印尼破獲涉嫌網路犯罪案件逮捕103人。（圖／達志影像／美聯社）

▲印尼破獲涉嫌網路犯罪案件逮捕103人。（圖／達志影像／美聯社）

記者唐詠絮、戴若涵／彰化報導

彰化縣伸港鄉一名19歲黃姓男子，3月間告訴阿嬤要跟朋友出門，自此下落不明。而有103名台灣人在峇里島因涉及網路犯罪遭捕，阿嬤得知後相當憂心，怕金孫也涉入其中，對此，彰化刑大回應，目前已確認名單中沒有黃男。

據了解，75歲黃男阿嬤每天凌晨4時許就起床張羅，靠著開鹹粥攤以一天幾百元的收入，努力將黃男拉拔長大。而黃男見阿嬤如此辛苦，也感到相當不捨，早早就辦理休學到超商打工賺錢。

黃男3月間帶著一個裝有衣服的背包告訴阿嬤，「我要跟朋友出門」，不料，這一去卻音訊全無，打電話、LINE發訊息全無回應，讓阿嬤擔心不已，擔憂金孫是不是被詐騙集團拐出國了，只好找上彰化縣議員賴清美陳情。

▲伸港20歲黃男出境泰國114天未歸。（圖／議員賴清美提供）

▲黃男出境泰國至今已120天，音訊全無讓阿嬤相當擔心。（資料圖／議員賴清美提供）

根據刑大調查，黃男於3月4日持護照免簽入境泰國，目前並無入境台灣的紀錄，是誰幫忙辦護照、跟誰一起出國、人是否還在泰國、是否遭人囚禁，都有待進一步調查釐清。

而印尼移民局26日在峇里島一幢別墅內，逮捕103名涉嫌網路犯罪的外國人，經查全員均為台灣人，黃男阿嬤得知後，擔憂孫子「會不會也是其中一個」，經彰化刑大確認過後，這103人名單中確定沒有黃男，至於他到底去了哪裡，仍在調查中。

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