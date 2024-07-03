　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

防禽流感傳人！衛福部生物病原災防演習　模擬指揮中心再次開設

▲▼台東縣政府聯合衛生福利部針對生物病原災害跨相關部門進行兵棋推演及實兵演練。（圖／台東縣政府提供）

▲台東縣政府聯合衛生福利部針對生物病原災害跨相關部門進行兵棋推演及實兵演練。（圖／台東縣政府提供）

記者洪巧藍／台北報導

慎防禽流感傳人的「新型A型流感」，衛生福利部與台東縣政府今（3）日聯合辦理生物病原災害防救演習，首次參考美國國土安全部採「半預警無腳本方式」模擬真實災害，情境設定甚至包含再度開設中央流行疫情指揮中心，驗證各單位對新型A型流感疫情的應處能力，強化疫情發生時相關聯繫與協同處理機制，落實應急整備和應變工作。

疾病管制署表示，本次演習情境由衛福部疾管署、醫福會及農業部動檢署共同規劃，將災害情境設定為，世界衛生組織（WHO）因應東亞國家發生禽流感人傳人疫情，已公布全球新型A型流感（H5N1）疫情為國際公共衛生緊急事件，我國已開設中央流行疫情指揮中心，且國內已陸續接獲境外移入通報個案，並在台東縣某禽場檢出高病原性H5N1禽流感，且接觸者出現發燒等症狀。

[廣告]請繼續往下閱讀...

副署長曾淑慧指出，生物病原災防演習歷來都有舉辦，各縣市也都會輪到，這次則是在台東舉辦，特別的是，以往演習都是有腳本參考，這次首度採取半預警無腳本方式，模擬真實災害，當場發布狀況的方式進行演習。

曾淑慧舉例，參考美國乳牛感染禽流感事件，提問還包含「接獲獸醫人員結膜炎怎麼處置？」相關通報、收治、醫院動線規劃，因應如果有乳牛疫情，呼吸道、結膜炎症狀都是要考量的可能情況。

▲▼台東縣政府聯合衛生福利部針對生物病原災害跨相關部門進行兵棋推演及實兵演練。（圖／台東縣政府提供）

▲台東縣政府聯合衛生福利部針對生物病原災害跨相關部門進行兵棋推演及實兵演練。（圖／台東縣政府提供）

演習當日於現場發布3大應變情境，包括「禽場檢出高病原性禽流感及接觸者健康追蹤」、「個案通報及收治」、「接觸者收容安置」等，採取兵棋推演與實兵演習之混和演習方式，分別於台東縣政府大禮堂及衛生福利部台東醫院辦理。

參演單位包括台東縣政府衛生局、農業處、動物防疫所及民政處等15個局處、部立台東醫院等6家醫院，以及台東縣醫師及藥師公會等單位約50人參演，並於演習後由評核官進行事件後即時反饋，達到有效的縱、橫向跨單位整合及意見交流。

疾管署表示，國際禽流感疫情及美國乳牛感染禽流感事件仍持續，且有零星散發人類病例，新型A型流感仍為具大流行潛勢之新興傳染病，我國除持續整備相關防治工作，透過本次演習，有助於持續精進現行的防疫作為和盤整資源。

ET快訊
「江坤俊在家完全失能」！劉藺秦吐結婚20年辛酸：我就是女工
汪建民罹肺腺癌4期！　醫揭8症狀「常被誤認是感冒」
25歲警跑步猝死　生前救助老人畫面曝光
快訊／00918換股開獎！鴻海、世界掰了
快訊／下班注意！11縣市豪大雨特報
快訊／00915換股開獎！增刪各17檔　剔除鴻海
獨／台北喜來登「十二廚」漲價！　午晚餐、下午茶變貴
獨／留負評被公審！正妹告咖啡廳吞敗　嘆10萬律師費換世界崩塌

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

土石流事故4人記功！司機員負傷助旅客　台鐵：傷勢1個半月後恢復

明10縣市進烤箱「高溫警示」　周末午後雷雨恐下到晚上

超爆笑！阿嬤冰牙膏笑翻全聯社團　原因曝光

高雄工地3度發現登革熱病媒蚊！衛生局怒罰4.2萬　勒令停工噴藥

第1次壞壞！書呆子女友「完全老玩家」他怕爆　妹子們嗨點頭

妹子面試「家人健康也被問」不止1家！全場秒懂：3類人最容易錄取

防列車撞土石流「台鐵提4大改善」　成立專案評估改線

快訊／下班注意！11縣市豪大雨特報　防雷擊強風

名醫江坤俊爆搞上護理師！最愛「偷吃同事」職業曝　醫護也上榜

限時搶訂！高雄全新精品飯店試營運祭優惠　H2O慶7周年入住送餐券

才剛吃飽！哈士奇吵著討肉　狂頂嘴...媽氣「看看那身材」

主管為何總袒護小人？　男分析3原因網嘆：確實

懂聽！樂團主唱對牛唱歌　牠秒轉身靠近靜靜聽完XD

薔薔親妹直播「遭女友打巴掌」　嗆她生活圈複雜：毀壞三觀！

奶貓工讀生檢查報表！　趴影印機左右看像菜鳥

貓媽媽產5死胎心碎　遇孤兒5寶秒當親生疼

陸火鍋店見正妹扮機器人　號稱「可15分鐘不眨眼」

Junior登記結婚忘記帶婚約書　林宣瑜「他只記得帶小鬼公仔」

唐玲重大傷病資格遭取消！　燒500萬抗癌：現在是普通人

司機意外載到20年未見老友！　認出對方超激動「互動大轉變」

土石流事故4人記功！司機員負傷助旅客　台鐵：傷勢1個半月後恢復

明10縣市進烤箱「高溫警示」　周末午後雷雨恐下到晚上

超爆笑！阿嬤冰牙膏笑翻全聯社團　原因曝光

高雄工地3度發現登革熱病媒蚊！衛生局怒罰4.2萬　勒令停工噴藥

第1次壞壞！書呆子女友「完全老玩家」他怕爆　妹子們嗨點頭

妹子面試「家人健康也被問」不止1家！全場秒懂：3類人最容易錄取

防列車撞土石流「台鐵提4大改善」　成立專案評估改線

快訊／下班注意！11縣市豪大雨特報　防雷擊強風

名醫江坤俊爆搞上護理師！最愛「偷吃同事」職業曝　醫護也上榜

限時搶訂！高雄全新精品飯店試營運祭優惠　H2O慶7周年入住送餐券

突右轉進超商！傑克羅素㹴「愛吹免費冷氣」　四肢趴地開心當拖把

基隆舊正濱派出所華麗轉身　Zhengbin Coffee x DEEMOⅡ開幕

預告下週查超思雞蛋、聯合再生　傅崐萁盼吹哨者一起揭弊

台啤雲豹冠軍主力大流失　顏行書：林信寬、高錦瑋成未來核心

雲林縣長張麗善率隊考察日本輕井澤　致力雲林觀光接軌國際

竹市針對3處「易肇事」路口　增設科技執法8／1上路

海基會：已致函海協會　請陸方釋放「大進滿88號」人船

山上徹也：暗殺安倍前1天「槍已裝子彈」　室內人太多才作罷

聯成林園廠維修釀4傷　毒化物外洩+異味污染...最高可罰1000萬

暑假打工求職旺季　高虹安提醒「三備七不」保平安

吃一記螳螂拳秒被KO　貓老大痛到搖頭「不要不要」

生活熱門新聞

女嗆「不用禮讓孕婦嗎」學生1句回擊！車廂超安靜

「愛家名醫」女神妻曝光！　婚外過夜護理師人設崩

糖尿病患血糖降不下！醫教2招很有感

網紅「42萬娶超兇寮國妹」　小14歲妻點頭：想吹冷氣

如何安慰男友？正妹「秒做1動作」2萬人朝聖

「愛家名醫」回應了！　約會過夜護理師人設翻車

不是新冠、流感！她高燒4天狂咳：病毒很毒

和正妹女友同居「他親完衝廁所」　三觀被震碎

無人拉麵店挨告！業者曬1圖：你們自己細品

蕭家大院狂被檢舉　400隻兔子不養了

花蓮老闆「沒遇過這麼慘的暑假」　等1小時沒客人

快訊／午後雨勢來了！8縣市大雨特報　下到晚上

江坤俊「同框護理師」照片曝！粉絲怒：跟王必勝一樣

「愛家名醫」約會護理師直擊！　醫院後方築愛巢

更多熱門

相關新聞

美國禽流感牛傳人「爆新症狀」　疾管署急修通報定義

美國禽流感牛傳人「爆新症狀」　疾管署急修通報定義

疾管署今公布修訂「新型A型流感」通報定義，新增「符合急性呼吸道感染或急性結膜炎，且有禽流感A（H5N1）動物疫情接觸史」條件。副署長曾淑慧指出，之前相關症狀以呼吸道症狀為主，原來通報定義沒有包括結膜炎，但因之前有個案出現急性結膜炎，所以決議納入通報定義，相關政策將在6月15日起實施。

3個月內不能說？醫揭孕期4大迷思

3個月內不能說？醫揭孕期4大迷思

屏縣青少年心理諮商　3年成長3倍

屏縣青少年心理諮商　3年成長3倍

英H1N2豬流感「傳人」首例　有呼吸道症狀

英H1N2豬流感「傳人」首例　有呼吸道症狀

賣假醫療口罩狠撈4千萬　蛙蛙文創負責人兄弟被訴

賣假醫療口罩狠撈4千萬　蛙蛙文創負責人兄弟被訴

關鍵字：

衛生福利部生物病原災害新型A型流感

讀者迴響

熱門新聞

名醫江坤俊正宮提3點發聲！「老公每天都回家」

名醫江坤俊婚外曖昧「醫院裡早傳開」！同框照片曝

女嗆「不用禮讓孕婦嗎」學生1句回擊！車廂超安靜

「愛家名醫」女神妻曝光！　婚外過夜護理師人設崩

名醫江坤俊太太終於吐16字談現況

汪建民驚罹肺腺癌四期已擴散到腦部

糖尿病患血糖降不下！醫教2招很有感

女大生提議性服務換安全帽！他完事挨告

網紅「42萬娶超兇寮國妹」　小14歲妻點頭：想吹冷氣

潘若迪爆13年婚變「離婚小15歲嫩妻」！

即／苗栗男為拿手機落海死亡　妻小悲痛認屍

如何安慰男友？正妹「秒做1動作」2萬人朝聖

「愛家名醫」回應了！　約會過夜護理師人設翻車

快訊／25歲警休假回台中！倒國小操場送醫不治

不是新冠、流感！她高燒4天狂咳：病毒很毒

更多

最夯影音

更多

才剛吃飽！哈士奇吵著討肉　狂頂嘴...媽氣「看看那身材」

主管為何總袒護小人？　男分析3原因網嘆：確實

懂聽！樂團主唱對牛唱歌　牠秒轉身靠近靜靜聽完XD

薔薔親妹直播「遭女友打巴掌」　嗆她生活圈複雜：毀壞三觀！

奶貓工讀生檢查報表！　趴影印機左右看像菜鳥

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面