防禽流感傳人！衛福部生物病原災防演習　模擬指揮中心再次開設

▲台東縣政府聯合衛生福利部針對生物病原災害跨相關部門進行兵棋推演及實兵演練。（圖／台東縣政府提供）

記者洪巧藍／台北報導

慎防禽流感傳人的「新型A型流感」，衛生福利部與台東縣政府今（3）日聯合辦理生物病原災害防救演習，首次參考美國國土安全部採「半預警無腳本方式」模擬真實災害，情境設定甚至包含再度開設中央流行疫情指揮中心，驗證各單位對新型A型流感疫情的應處能力，強化疫情發生時相關聯繫與協同處理機制，落實應急整備和應變工作。

疾病管制署表示，本次演習情境由衛福部疾管署、醫福會及農業部動檢署共同規劃，將災害情境設定為，世界衛生組織（WHO）因應東亞國家發生禽流感人傳人疫情，已公布全球新型A型流感（H5N1）疫情為國際公共衛生緊急事件，我國已開設中央流行疫情指揮中心，且國內已陸續接獲境外移入通報個案，並在台東縣某禽場檢出高病原性H5N1禽流感，且接觸者出現發燒等症狀。

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副署長曾淑慧指出，生物病原災防演習歷來都有舉辦，各縣市也都會輪到，這次則是在台東舉辦，特別的是，以往演習都是有腳本參考，這次首度採取半預警無腳本方式，模擬真實災害，當場發布狀況的方式進行演習。

曾淑慧舉例，參考美國乳牛感染禽流感事件，提問還包含「接獲獸醫人員結膜炎怎麼處置？」相關通報、收治、醫院動線規劃，因應如果有乳牛疫情，呼吸道、結膜炎症狀都是要考量的可能情況。

▲台東縣政府聯合衛生福利部針對生物病原災害跨相關部門進行兵棋推演及實兵演練。（圖／台東縣政府提供）

演習當日於現場發布3大應變情境，包括「禽場檢出高病原性禽流感及接觸者健康追蹤」、「個案通報及收治」、「接觸者收容安置」等，採取兵棋推演與實兵演習之混和演習方式，分別於台東縣政府大禮堂及衛生福利部台東醫院辦理。

參演單位包括台東縣政府衛生局、農業處、動物防疫所及民政處等15個局處、部立台東醫院等6家醫院，以及台東縣醫師及藥師公會等單位約50人參演，並於演習後由評核官進行事件後即時反饋，達到有效的縱、橫向跨單位整合及意見交流。

疾管署表示，國際禽流感疫情及美國乳牛感染禽流感事件仍持續，且有零星散發人類病例，新型A型流感仍為具大流行潛勢之新興傳染病，我國除持續整備相關防治工作，透過本次演習，有助於持續精進現行的防疫作為和盤整資源。