英國出現H1N2豬流感「傳人」首例　患者有呼吸道症狀！感染源未知

▲英國發現首例H1N2豬流感病毒「傳人」病例。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

英國發現首例人類感染H1N2豬流感病毒的確診病例，病患出現呼吸道症狀，病情輕微，現已完全康復。英國衛生官員啟動調查，目前尚不清楚病患是否與豬隻有所接觸，將試圖釐清病毒感染源以及對人類的傳播風險。

根據BBC報導，新型A型流感H1N2變異株是經常引起豬隻感染的豬流感病毒之一，過去20年來全球記錄了50例人類感染H1N2豬流感的病例，繼今年8月美國通報一例H1N2確診後，英國北約克郡一家全科醫生診所最近也在常規流感篩檢中，發現英國第一例H1N2病例。

英國衛生官員表示，H1N2豬流感病毒與曾經引發全球人類大流行的豬流感病毒略有不同，但為相似變異株。2009年豬流感變異株H1N1引發豬隻、鳥類與人類間廣泛傳播，在全球範圍感染了數以百萬計的患者。

英國衛生安全局（UKHSA）與官員承諾，將在發現確診病例的北約克郡當地的全科醫生診所與醫院加強篩檢監測，並將迅速追查密切接觸者，以減少任何潛在傳播風險，另外目前已經著手調查病患的感染源。

此前，世界衛生組織8月針對美國通報一例H1N2病例發布報告稱，這名在密西根州被發現確診H1N2的患者年齡未滿18歲，出現發燒、咳嗽、喉嚨痛、肌肉酸痛、頭痛、疲勞、呼吸困難、腹瀉、噁心、頭暈和嗜睡，但沒有住院。當地公共衛生官員的調查發現，患者在農業博覽會上接觸過豬隻。

世衛報告提到，迄今為止，美國僅通報H3N2、H1N1和H1N2等3種新型A流變異病毒引起的零星人類感染病例，患者通常會呈現出輕微的臨床症狀，部分嚴重病況可能住院，但尚無持續在人類之間傳播的證據。考慮到對公共健康的潛在影響，需要密切監測這些病毒的人類感染。