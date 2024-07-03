黑心環保公司租地亂丟廢棄物！不法獲利近億　檢方查扣8筆房地產

記者邱中岳／台北報導

警政署保安警察第7總隊第3大隊日前查獲違反廢棄物清理法等案件，有不法人士成立環保公司，先在桃園楊梅地區租用廠房、空地假裝設置工廠，但是卻私下承接廢棄物處理，將廢棄物全部堆置在租來的空第，等飽和後再度送往另一個承租的廠房棄置，廢棄空間超過1萬立方公尺，重量達3758公噸，犯罪所得高達9800多萬元。

警方調查，邱姓男子找假人頭成立環保公司，跑到桃園區楊梅一帶承租空地、廠房，也放置機具、車輛佯裝成施工狀態，但是卻利用其他公司招攬廢棄物處理業務，收來的廢棄物沒有依規定傾倒，甚至還放置在承租來的廠房，等到廠房飽和，又送往宜蘭的廠房棄置，警方在日前蒐證完畢，兵分多路前往查緝。

▲租工廠、空地堆置廢棄物，不法業者未依規定傾倒，不法獲利9800萬。(圖／記者邱中岳翻攝）

警方事後逮捕邱嫌等人，並扣押大貨車1台、曳引車5台（價值共約新台幣1480萬元）、房產2棟、土地6筆（價值共2050萬元）、環保有限公司名下帳戶內款項約300萬元。本案被告堆置之廢棄物體積高達10324立方公尺，重量達3758公噸，犯罪所得高達9865萬元，訊後依規定將邱男等人送辦，邱男事後遭到羈押。

▲不法業者未依規定傾倒，假意承租空地、倉庫堆置，導致空地、倉庫成垃圾山。(圖／記者邱中岳翻攝）

警方呼籲，地主應善盡土地管理人責任，業者亦應遵守環保法規，一旦遭查獲非法棄置廢棄物，不但須負責將廢棄物妥善清除處理、將污染場址復原之責任外，恐面臨最重5年刑責，並得併科最高新臺幣1,500萬元罰金，請民眾切勿心存僥倖，以小失大。