創非洲跳高紀錄！前世界冠軍42歲慘死　身中多槍「血屍倒墓地」

▲ 弗雷塔格2003年在巴黎IAAF奪金。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南非運動員弗雷塔格（Jacques Freitag）曾是跳高世界冠軍，至今仍是非洲紀錄保持人，6月中旬離家後就此失蹤，2周後尋獲時已經身亡，終年42歲，身上還有多處槍傷。

綜合《路透》等外媒，弗雷塔格6月17日午夜過後不久和一名神秘男子一起離開他母親的家，男子將他載到博伊森斯（Booysens），據稱是他生前最後一次被目擊。

他失蹤逾2周後的2日下午，有民眾在一處公墓旁發現他血跡斑斑的屍體，身上有多處槍傷。警方證實他身中多槍身亡，正朝謀殺方向偵辦。

弗雷塔格出生於1982年，在豪登省長大，因母親是全國跳高冠軍，從幼年開始接觸田徑，剛滿17歲就在1999年於波蘭舉行的世界U18田徑錦標賽中奪金。

隔年他出賽15場就贏得14場，也在智利舉行的世界U20錦標賽上奪冠，一年後又以2.31公尺成績打破非洲U20紀錄新高，並於2002年僅19歲時以2.37公尺刷新非洲紀錄。

他曾4度獲得南非跳高冠軍，2003年在巴黎以2.35公尺成績拿下世界田徑錦標賽（IAAF）金牌，2004年首次征戰奧運但決賽失利，隔年成績回升，跳出2.38公尺新高，至今仍是非洲紀錄保持人。

但弗雷塔格職業生涯晚期並不順遂，據稱2013年退役後毒癮纏身，苦於找不到全職工作，甚至必須露宿街頭。