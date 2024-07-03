物流業者跨海下單！淘寶買3千瓶大陸禽流感疫苗　慘被起訴

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣李姓男子從事物流業，卻涉嫌透過「淘寶網」向大陸購買343箱共3400餘瓶的禽流感疫苗，空運來台後，轉讓其中8箱給予吳姓、楊姓養殖業者，雲林地檢署今年3月在李的物流公司，查扣禽流感疫苗逾千瓶，全案近日偵結，檢方依違反動物用藥品管理法將李起訴。

▲檢方查扣李男違法從大陸地區購買的禽流感疫苗。（圖／雲林地檢署提供）



檢方調查，李男於今年2月初，透過「淘寶網」下單購買濃縮禽流感疫苗，以及水禽小病毒抗體疫苗，大陸賣家於2月28日至3月13日間，從中國地區將相關疫苗共343箱（每箱10瓶）以集貨空運方式運送來台，再轉送至李位於嘉義的物流公司。

檢方還查出，李男將其中8箱疫苗轉讓給養殖業的吳姓、楊姓業者。雲林地檢署蒐證完備，今年3月14日協請農業部動植物防疫檢疫署、嘉義縣家畜疾病防治所及雲林縣動植物防疫所等單位，前往李的物流公司搜索，扣得禽流感疫苗共1119瓶（每瓶250ml）。

雲林地檢署6月25日偵查終結，認李男涉嫌違反動物用藥品管理法第33條第1項之輸入動物用禁藥、同法第35條第1項之轉讓動物用禁藥罪嫌，予以提起公訴。

雲林地檢署呼籲，含有家禽流行性感冒病毒及水禽小病毒抗體成分之疫苗，極易導致家禽病毒變異及擴散，甚而轉變為人畜共通之傳染疾病，危害國人健康甚鉅，故我國目前防疫政策嚴格禁止對禽隻施打疫苗，禽類養殖業者切勿以身試法，違法輸入疫苗，亦不要購買來路不明之禽流感疫苗，造成防疫破口，危害國人健康。