影／蔡英文親授「終身日賺3萬台幣」秘招？　深偽詐騙手法超拙劣

▲臉書久未使用之粉絲專頁，貼出詐騙深偽影片，假冒前總統蔡英文聲音、套用記者會畫面，進行詐騙行為。（圖／臉書）



記者陶本和／台北報導

詐騙集團常以AI深偽（Deepfake）技術，製造出逼真的虛假影音和音樂，以假亂真進行詐騙。臉書一個僅950人按讚的粉絲專頁「Life guides」1日釋出一段手法拙劣的詐騙短片，深偽前總統蔡英文的聲音，教民眾「終身日賺3萬台幣」，但其聲音與發音仍有明顯落差，嘴型也對不上畫面，更有許多中國用語。

臉書粉絲專頁「Life guides」上一次發文是在2023年8月3日，僅有950人按讚、1044位追蹤者，該帳號明顯已超過半年時間沒有使用痕跡；不過，1日發出一段詐騙短片，是用拙劣的AI深偽技術，模仿蔡英文的聲音，畫面還套用蔡英文在2022年宣布「恢復一年義務役、兵役改革」記者會的新聞媒體畫面。

該影片中的主要內容是，深偽聲音的蔡英文表示，她只向100人發出邀請，這100人有機會改變自己並賺取財富，賺取一筆提前退休的金額；她聲稱，帳戶可以平均每天賺到3萬元新台幣，不需要特殊知識跟職業，且方式是百分之百合法、合乎道德，她鼓勵聽眾下載軟件，就可以每天賺到3萬元直到終身，不用為了房租煩惱、買房、還清債務，孩子可以上最好學校，在最好餐廳用餐等。

不過，從該影片可以明顯察覺，深偽技術非常拙劣，不僅聲音跟真實的蔡英文有明顯差距，口音跟用語也多屬中國聲調跟用字，好比不用「影片」而是講「視頻」，不講「應用程式」講「軟件」等；在用字的發音上也不精準，好比將「蔡英文」唸成「才英文」、將「這百人之一」唸成「這白人之一」、將「離開」唸成「吃開」，還有把「餘額」唸成「愈餓」等。

對於該影片，蔡英文卸任辦公室表示，現在運用科技手法詐騙的案例層出不窮，網路上也有不少類似的深偽影音變造影片流傳，呼籲閱聽大眾謹慎以對，並注意此類網站平台之資安風險。

▼明顯是深偽詐騙影片，呼籲民眾小心不要上當（影／臉書粉專Life guides）

