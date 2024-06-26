　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

養一頭牛虧2.2萬元！陸牛肉價格大跳水　養殖戶：還不如當外送員

▲▼大陸超市裡的牛肉。（圖／CFP）

▲大陸牛肉市場價格跌至近5年新低。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

大陸農業農村部近日公開牛肉市場監測結果，截至6月21日，大陸國內農產品批發市場牛肉平均價格為60.91元／公斤（人民幣，下同，約台幣275元），較今年1月80.17元／公斤（約台幣362元）的價格下跌了約24%。業內人士表示，牛肉價格自去年一路下滑，如今已跌至近5年新低。

據《中國新聞周刊》報導，今年以來，牛肉價格持續下行，不少地方的牛肉價格已經逼近豬肉價格了。在北京海淀區一家永輝超市裡，鮮牛肉的價格是29元／斤（約台幣131元），而在不遠處的豬肉檔口，精品鮮切五花肉則要24元／斤（約台幣108元）。

北京西城區一家物美大賣場的工作人員表示，「目前新鮮的牛後臀1斤只要31元（約台幣140元），去年1斤怎麼也得40塊錢（約台幣180元）。」

一名肉品批發商表示，「現在牛肉價格每斤24元（約台幣108元），比年初下降了六、七元左右（約新台幣30元）。」

▲▼烹調,烹飪,煮菜,煎牛排,廚房。（圖／CFP）

▲有健身達人表示，今年牛肉價格更好入手。（圖／CFP）

一名健身達人表示，「以前補充蛋白主要吃雞肉和雞蛋，牛肉雖然好吃，但還是偏貴，性價比沒那麼高，但今年牛肉大幅降價後，終於實現了『牛肉自由』，牛排、牛腱、牛腩，換著部位買，因為都不貴。」

一家蘭州牛肉麵連鎖品牌創辦人張偉（化名）表示，目前的牛肉價格基本上在每斤31元至33元（約台幣140元至149元），比最高點時降了有10塊錢（約台幣45元），「我們全國共有100家店，以每家店每天需30斤生牛肉計算，僅牛肉一項上半年就省了足足500萬元（約台幣2261萬元）。」

根據中國肉類協會測算，目前約有70%養殖中低端肉牛的場戶已經陷入虧損的境地。一名養殖戶表示，「養一頭牛虧5000元（約台幣2.2萬元），不如去市區裡打工、送外送還比較賺。」

乳業分析師宋亮指出，目前，中國已經是全球牛肉消費第二大國，僅次於美國。 2023年，中國牛肉消費量為1027萬噸，較上年增加4.0%，「從需求角度來說，牛肉消費並沒有明顯變化，相反近年來一直在穩步增加，牛肉降價主要還是供給過大導致的。」

報導指出，2022年，中國肉牛存欄量已突破一億頭，年增率4.1%，成為繼印度、巴西之後，全球第三大肉牛養殖國。中國國產牛肉的增量中，有相當一部分來自淘汰乳牛。去年以來，由於乳製品市場恢復不如預期，原奶價格不斷走低，導致乳牛養殖業大面積虧損退出，加快了乳牛淘汰的速度。

▲▼ 肉牛,牛飼料,牛,飼料。（圖／CFP）

▲中國為全球第三大肉牛養殖國。（圖／CFP）

宋亮還指出，乳牛加快出欄，直接加大了肉牛市場的供應量，「去年殺了100萬頭乳牛，預計今年可能還要殺30萬頭，這就使得肉牛的供應量呈現急劇增長的態勢，嚴重供過於求，造成價格持續下行，而情況可能比我預期的還更嚴重。」

中國肉類協會副會長高觀表示，從外部看，牛肉進口增幅也較大，2023年全國進口牛肉274萬噸，年增1.8%；而今年僅一季度就進口牛肉達77.1萬噸，年增22%。

高觀表示，面對牛肉市場供過於求的狀況，70%中低階肉牛養殖戶陷入虧損，且恐還在增加中。養殖戶老張直呼，今年的價格是他「近10年都沒見過的低」，「一頭牛我得虧五六千塊錢，而且養得越久虧得越多，飼料錢一個月就得好幾百塊錢。」

報導指出，由於週期長、成本高，導致規模化養牛有較高的門檻，「中國的肉牛養殖規模上不去」，目前，中國的養牛模式仍以中小型規模養殖者為主。

相較之下，美國、澳洲、紐西蘭等國均採用大牧場模式，單一牧場的存欄量高達數萬頭。大規模生產不僅攤薄了單位成本，還能確保更穩定的供給和品質，從而在消費面獲得更高溢價。

高觀提醒，養殖端虧損的加劇必將會引發養殖戶規模性退出，進而導致未來幾年國產牛肉產量的下滑。

宋亮認為，今年牛肉價格肯定是以下降為主，明年可能也得繼續跳水，但是降幅會逐漸趨緩直至觸底。

ET快訊
快訊／00940首度公告配息！
周杰倫8月大巨蛋有望？　北市府：時程有點急迫
霖霖遭劈腿體重剩38公斤　煎熬心聲全說了
中捷男「出獄還要殺人」！　點名他：第一個找你
快訊／貨櫃車墜6.7米邊坡　36歲女駕駛夾困亡
北市清潔隊員3打1遭反殺雙亡！他辯「我是自衛」　死者家屬氣炸
快訊／雨區擴大！13縣市大雨特報　雷雨炸2縣市
快訊／剛買完午餐　台南女遭右轉大貨車輾爆頭亡
搶救蛋價崩盤！　農業部啟動緊急淘汰計畫
快訊／金智媛離台　甜笑揮手「掰掰～」道謝送機民眾
中1.1億！　台中3寶爸：珍奶少喝一點買彩券

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

美駐華大使指責北京「積極破壞關係」　陸外交部批不符事實

甘肅13歲少年殘忍「殺害8歲女童」　女童家屬：至今未獲任何道歉

遭母打罵恨女人！13歲少年「剖腹虐殺」鄰居8歲女童　曾想殺女同學

陸農村養老院現退院潮　經濟壓力下選擇回家

獨居男出差半月回家…一開門「自家被搬空」崩潰：鍋碗瓢盆都不剩

9600個名額！　「62萬家庭＋259萬個人」搶北京小客車購買權

養一頭牛虧2.2萬元！陸牛肉價格大跳水　養殖戶：還不如當外送員

金燦榮坦言武統台灣不容易　要做好「非和平統一」四大準備　

習近平國師預言「世界大戰恐爆發」　美國正將戰爭引向亞太

浙江暴雨「千年古城」城牆10秒坍塌！　監視器畫面曝

周杰倫「8月空下來了」演唱會有譜？　在等大巨蛋：趕快回覆我

夫妻對拜頭低就管錢　職軍尪秒趴下不退讓

小S久沒愛愛：那個都換好幾個　是金智媛粉絲求記者「拿立牌合照」

3台灣人在柬埔寨被抓 恐終身監禁｜20240625 ET午間新聞

金智媛趁空送粉「臉頰愛心」超Q　千人擠爆東區她聽尖叫害羞惹

唐治平現身宜蘭「狂晃頭」　在頭城被警關切大聲吼罵

全新小黃裝安卓主機突竄火　中控台全毀！運將這下心碎了

兒主動提外宿嬤家2天　和媽18相送→反悔大哭

2國中生帶網紅專業導覽彰化　1日跑13景點還有「清涼公廁」

謝金燕《浪姐5》直播飆唱〈練舞功〉　　超穩舞台嗨翻：希望大家記得我！

美駐華大使指責北京「積極破壞關係」　陸外交部批不符事實

甘肅13歲少年殘忍「殺害8歲女童」　女童家屬：至今未獲任何道歉

遭母打罵恨女人！13歲少年「剖腹虐殺」鄰居8歲女童　曾想殺女同學

陸農村養老院現退院潮　經濟壓力下選擇回家

獨居男出差半月回家…一開門「自家被搬空」崩潰：鍋碗瓢盆都不剩

9600個名額！　「62萬家庭＋259萬個人」搶北京小客車購買權

養一頭牛虧2.2萬元！陸牛肉價格大跳水　養殖戶：還不如當外送員

金燦榮坦言武統台灣不容易　要做好「非和平統一」四大準備　

習近平國師預言「世界大戰恐爆發」　美國正將戰爭引向亞太

浙江暴雨「千年古城」城牆10秒坍塌！　監視器畫面曝

長榮航增購3家子公司股權　總金額不超過30億元

快訊／00940開獎！首配0.05元　年化報酬率6%

康寧視光國考密集訓練解題 　助學生考取驗光師執照

美駐華大使指責北京「積極破壞關係」　陸外交部批不符事實

深田詠美AV生涯恐毀！　達人：沒有片商敢合作

警車撞的邁巴赫「其實只是475萬賓士」！正確型號＆年份曝光

甘肅13歲少年殘忍「殺害8歲女童」　女童家屬：至今未獲任何道歉

遊三仙台突脫隊失蹤！男離奇卡石縫受困　海巡救上岸送醫

小S追星金智媛車內視角曝光！　大喊「我是小S」下秒失望引爆笑

小嫻受傷「門牙咬裂嘴巴」！爆血緊急就醫　講話漏風停工：對不起

小屁柴被姊訓話！猛頂嘴+揮小手「大家長」吼一聲...2柴瞬間安靜

大陸熱門新聞

25歲科技新貴號稱投1764億「造芯」 2年後欠款420萬宣告破產

邁巴赫送他去考試！學霸少爺身分被挖

陸網熱搜「蘭州老街」　一搜跳出正妹性愛片

4遊客海南潛水遭丟包海中　拼死游2小時上岸

網紅瘋子哥白天還出PO影片當晚身亡！死因曝

女駕駛踩斷油門踏板　蔚來汽車：故意設計

長沙洪水猛灌地下車庫！車主棄車逃命…畫面曝

習近平國師預言世界大戰恐爆發　美國正將戰爭引向亞太

浙江暴雨　「千年古城」城牆10秒坍塌

國台辦：波特王來大陸很多次「歡迎再來」

陸老人逼讓位！拐杖撬開妹子大腿內側

25歲Coser遭男友虐殺！生前超愛他2人合照曝

新疆火焰山81℃！鞋都融化粘地面

中國人不再當凱子？高檔餐廳接連倒閉

更多熱門

相關新聞

怕家庭被拆散！男子在酒中下8粒頭孢殺害情婦

怕家庭被拆散！男子在酒中下8粒頭孢殺害情婦

北京朝陽一法院近日公布一起殺人案的審理結果。彭克軍（化名）擔心情婦王冬冬（化名）會破壞自己的家庭，於是將女方約至一飯店，並在她的酒中加入8粒「頭孢克洛」，致對方死亡。他事後辯稱，王冬冬是在玩「性遊戲」時，意外死亡。

工商聯率團訪陸　盼兩岸經貿持續交流

工商聯率團訪陸　盼兩岸經貿持續交流

帶女友市場約會被提分　他氣炸大票不挺

帶女友市場約會被提分　他氣炸大票不挺

台灣工商聯組團赴京、蘇　拜會高雲龍、張志軍

台灣工商聯組團赴京、蘇　拜會高雲龍、張志軍

台中南屯市場整頓3個月　路霸攤商怕吞罰單不擺了

台中南屯市場整頓3個月　路霸攤商怕吞罰單不擺了

關鍵字：

北京牛肉市場價格肉品

讀者迴響

熱門新聞

張書偉賣掉17年婚前房！婚後帶謝京穎龜山租房

正妹YouTuber「北車地下街」被襲胸！　老色狼被錄下

台中男離奇「受困地下」快一周！警消挖路2hrs救人

台女帛琉觀光　遭海關檢查私密處

台北妹子下體除毛遭性侵！做一半遭逞慾

周杰倫金智媛現身　警車撞上900萬豪車

保姆狠心虐童被逮　本尊曝光像極韓系美女

即／網紅涉毒被抓！住家疑抄出毒品

逛小北百貨！他正在找東西「店員忽然廣播」　驚呆萬人

3台灣人在柬埔寨被抓！姓名、長相全被公布

好多人咳嗽！　醫示警「有7症狀」別拖了

愛孫失蹤114天嬤求助　警查出他出境泰國

超商茶葉蛋降價了！單顆9元有找

輪椅男「突伸龍爪」襲胸！正妹YTR公布正面照

無糖手搖飲暗藏「熱量陷阱」！減重醫示警

更多

最夯影音

更多

周杰倫「8月空下來了」演唱會有譜？　在等大巨蛋：趕快回覆我

夫妻對拜頭低就管錢　職軍尪秒趴下不退讓

小S久沒愛愛：那個都換好幾個　是金智媛粉絲求記者「拿立牌合照」

3台灣人在柬埔寨被抓 恐終身監禁｜20240625 ET午間新聞

金智媛趁空送粉「臉頰愛心」超Q　千人擠爆東區她聽尖叫害羞惹

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面