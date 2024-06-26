養一頭牛虧2.2萬元！陸牛肉價格大跳水　養殖戶：還不如當外送員

▲大陸牛肉市場價格跌至近5年新低。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

大陸農業農村部近日公開牛肉市場監測結果，截至6月21日，大陸國內農產品批發市場牛肉平均價格為60.91元／公斤（人民幣，下同，約台幣275元），較今年1月80.17元／公斤（約台幣362元）的價格下跌了約24%。業內人士表示，牛肉價格自去年一路下滑，如今已跌至近5年新低。

據《中國新聞周刊》報導，今年以來，牛肉價格持續下行，不少地方的牛肉價格已經逼近豬肉價格了。在北京海淀區一家永輝超市裡，鮮牛肉的價格是29元／斤（約台幣131元），而在不遠處的豬肉檔口，精品鮮切五花肉則要24元／斤（約台幣108元）。

北京西城區一家物美大賣場的工作人員表示，「目前新鮮的牛後臀1斤只要31元（約台幣140元），去年1斤怎麼也得40塊錢（約台幣180元）。」

一名肉品批發商表示，「現在牛肉價格每斤24元（約台幣108元），比年初下降了六、七元左右（約新台幣30元）。」

▲有健身達人表示，今年牛肉價格更好入手。（圖／CFP）

一名健身達人表示，「以前補充蛋白主要吃雞肉和雞蛋，牛肉雖然好吃，但還是偏貴，性價比沒那麼高，但今年牛肉大幅降價後，終於實現了『牛肉自由』，牛排、牛腱、牛腩，換著部位買，因為都不貴。」

一家蘭州牛肉麵連鎖品牌創辦人張偉（化名）表示，目前的牛肉價格基本上在每斤31元至33元（約台幣140元至149元），比最高點時降了有10塊錢（約台幣45元），「我們全國共有100家店，以每家店每天需30斤生牛肉計算，僅牛肉一項上半年就省了足足500萬元（約台幣2261萬元）。」

根據中國肉類協會測算，目前約有70%養殖中低端肉牛的場戶已經陷入虧損的境地。一名養殖戶表示，「養一頭牛虧5000元（約台幣2.2萬元），不如去市區裡打工、送外送還比較賺。」

乳業分析師宋亮指出，目前，中國已經是全球牛肉消費第二大國，僅次於美國。 2023年，中國牛肉消費量為1027萬噸，較上年增加4.0%，「從需求角度來說，牛肉消費並沒有明顯變化，相反近年來一直在穩步增加，牛肉降價主要還是供給過大導致的。」

報導指出，2022年，中國肉牛存欄量已突破一億頭，年增率4.1%，成為繼印度、巴西之後，全球第三大肉牛養殖國。中國國產牛肉的增量中，有相當一部分來自淘汰乳牛。去年以來，由於乳製品市場恢復不如預期，原奶價格不斷走低，導致乳牛養殖業大面積虧損退出，加快了乳牛淘汰的速度。

▲中國為全球第三大肉牛養殖國。（圖／CFP）

宋亮還指出，乳牛加快出欄，直接加大了肉牛市場的供應量，「去年殺了100萬頭乳牛，預計今年可能還要殺30萬頭，這就使得肉牛的供應量呈現急劇增長的態勢，嚴重供過於求，造成價格持續下行，而情況可能比我預期的還更嚴重。」

中國肉類協會副會長高觀表示，從外部看，牛肉進口增幅也較大，2023年全國進口牛肉274萬噸，年增1.8%；而今年僅一季度就進口牛肉達77.1萬噸，年增22%。

高觀表示，面對牛肉市場供過於求的狀況，70%中低階肉牛養殖戶陷入虧損，且恐還在增加中。養殖戶老張直呼，今年的價格是他「近10年都沒見過的低」，「一頭牛我得虧五六千塊錢，而且養得越久虧得越多，飼料錢一個月就得好幾百塊錢。」

報導指出，由於週期長、成本高，導致規模化養牛有較高的門檻，「中國的肉牛養殖規模上不去」，目前，中國的養牛模式仍以中小型規模養殖者為主。

相較之下，美國、澳洲、紐西蘭等國均採用大牧場模式，單一牧場的存欄量高達數萬頭。大規模生產不僅攤薄了單位成本，還能確保更穩定的供給和品質，從而在消費面獲得更高溢價。

高觀提醒，養殖端虧損的加劇必將會引發養殖戶規模性退出，進而導致未來幾年國產牛肉產量的下滑。

宋亮認為，今年牛肉價格肯定是以下降為主，明年可能也得繼續跳水，但是降幅會逐漸趨緩直至觸底。