澎湖漁船有沒有越界？　他拿數字曝「客觀事實」：政府只會出嘴譴責

▲越界漁船。（示意圖／ETtoday資料照）

實習記者歐承翰／台北報導

澎湖漁船大進滿88號2日在金門外海作業時，遭中國海警船強行登檢並將船隻押往中國偵辦。對此，台北市議員侯漢廷3日分析，中國大陸是對休漁期的執法監管並非針對台灣漁船，而澎湖這艘漁船距大陸最近的陸地11.5浬，已超過我方禁限制水域17.5浬，「有沒有進入陸方海域，為客觀事實」。他批民進黨政府，除了出嘴譴責，毫無能力，誰讓大陸不講情，又無實力處理，誰負責。

侯漢廷3日在臉書發文表示，中國福建省5月1日起，進入「海洋伏季休漁期」，澎湖縣政府也有宣導，「避免至陸方海域作業」。而此次澎湖漁船，距北碇島東北「21浬」，距中國大陸最近的陸地「11.5浬」，已超過我方禁限制水域17.5浬。有沒有進入陸方海域，為客觀事實。

侯漢廷指出，中國大陸對休漁期的執法監管並非針對台灣漁船，大陸籍的漁船也照抓。他舉例說明，5月5日至5月9日在福建連續抓獲7艘非法補撈、5月19日在漳州查獲違法船舶11艘、6月20日在漳浦附近海域連續查獲3艘涉嫌違反海洋伏季休漁規定從事捕撈的鄉鎮船舶，均已扣押在指定的船舶扣押點，一律是「人上岸、船回港、網封存」，至於菲律賓違規被扣押的漁船就更多了。

侯漢廷認為，與其說是「針對民進黨」，不如說是公事公辦，依法執行，在陸方水域，保護海洋生態，禁止過度撈捕。以前不用，是照顧兩岸同胞面子；現在情況如何，眾人皆知。

侯漢廷表示，台灣除了出嘴譴責，毫無能力，這次還是因澎湖漁船「休漁期補撈」、「離開我方禁限制水域」，然而若大陸海警硬要將執法權擴及到我方禁限制水域內，民進黨除了罵在野黨，仍然無可奈何。他也強調，誰讓大陸不講情，又無實力處理，誰負責。