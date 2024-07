5級颶風貝羅釀4死！「太空直擊」驚人畫面曝　友邦聖文森重創

▲ 從國際太空站拍攝的颶風畫面。(圖/路透)

記者陳宛貞/綜合外電報導

颶風貝羅(Beryl)肆虐加勒比海地區,至少造成4人死亡,島國格瑞那達、我友邦聖文森滿目瘡痍。而貝羅持續增強至5級風暴後正朝牙買加移動,恐怕帶來危及生命的強風暴雨。

綜合《衛報》等外媒,美國國家颶風中心2日預報,貝羅颶風正迅速向海地與多明尼加共享的加勒比海第二大島伊斯班尼奧拉島(Hispaniola)移動,預計3日為牙買加帶來可能危及性命的強風與風暴潮。

