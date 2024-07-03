5級颶風貝羅釀4死！「太空直擊」驚人畫面曝　友邦聖文森重創

▲ 從國際太空站拍攝的颶風畫面。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

颶風貝羅（Beryl）肆虐加勒比海地區，至少造成4人死亡，島國格瑞那達、我友邦聖文森滿目瘡痍。而貝羅持續增強至5級風暴後正朝牙買加移動，恐怕帶來危及生命的強風暴雨。

綜合《衛報》等外媒，美國國家颶風中心2日預報，貝羅颶風正迅速向海地與多明尼加共享的加勒比海第二大島伊斯班尼奧拉島（Hispaniola）移動，預計3日為牙買加帶來可能危及性命的強風與風暴潮。

The @Space_Station captured this footage of Hurricane Beryl in the Atlantic Ocean on the morning of Monday, July 1.



What's the station seeing now? Watch our 24/7 live feed:https://t.co/y56LYTwdPd pic.twitter.com/BC35UqK2EU — NASA (@NASA) July 1, 2024

貝羅是2024年大西洋颶風季第一個颶風，也是有史以來最早達到最高5級風暴的颶風。美國太空總署（NASA）太空人多明尼克（Matthew Dominick）1日在國際太空站拍下當時還是4級風暴的貝羅直擊畫面，風眼和厚厚的雲層清晰可見，累計逾64萬觀看，驚人畫面令網友紛紛感嘆人類的渺小。

▲▼ 貝羅對加勒比海島國帶來嚴重災情。（圖／路透）

貝羅重創格瑞那達及聖文森，初步統計有住宅、學校、醫院和警局在內的數百棟建築被嚴重破壞或全毀。聖文森的聯合島（Union Island）多達9成建築被風暴影響，全國各地都傳出停電，且交通與通訊系統嚴重受損，導致部分島嶼災情不明。

兩國官員正評估損失，並尋求地區及國際支持。而牙買加即將面臨貝羅威脅，大開曼島、小開曼島、開曼布拉克島及海地南部海岸都發布颶風警報。區域政府整合組織「加勒比共同體」（Caricom）正召開緊急會議，討論向受災島嶼提供支援。