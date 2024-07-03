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桃市已婚消防員強暴偷拍女網友　DNA揭涉3起持刀性侵案

任職桃園市消防局祕書室的楊仁碩涉嫌性侵2名女網友，警方在其辦公室電腦還發現多名女子的偷拍影像。（示意畫面）

▲任職桃園市消防局祕書室的楊仁碩涉嫌性侵2名女網友，警方在其辦公室電腦還發現多名女子的偷拍影像。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

任職桃園市消防局祕書室的楊仁碩，因涉嫌性侵、偷拍女網友，今年3月被桃園地檢署起訴，全案正由法院審理中，由於他還涉犯20十多年前的3起持刀強盜性侵案，法官將他裁定羈押，消防局也已將他停職。

本刊調查，已婚的楊仁碩利用交友軟體找尋下手目標，除了性侵，甚至偷拍女網友，警方獲報前往消防局搜索，結果在他的辦公室電腦發現6、7名女子的不雅影像，其中一名L小姐接到警方通知，才知道自己被偷拍。

L小姐告訴本刊，楊謊稱單身，透過交友軟體Goodnight向她搭訕，自稱畢業於警大研究所，原是警察，後轉調桃園市消防局擔任局長祕書，深獲長官器重。

「我以為他是好人，沒想到第一次見面就被他硬上！」L小姐說，楊仁碩某天約她到新北八里海水浴場戲水，之後載她到基隆吃晚餐、逛街，最後說國旅卡額度沒用完，想帶她到桃園的飯店過夜，打算隔天盡地主之誼，帶她桃園一日遊。L小姐以為楊是正人君子，所以一口答應，沒想到洗完澡，楊卻突然撲向她，最後性侵得逞。

L小姐與楊仁碩第一次見面，就被對方硬上得逞。示意畫面，圖非當事人。（pixabay）

▲L小姐與楊仁碩第一次見面，就被對方硬上得逞。示意畫面，圖非當事人。

由於已屆適婚年齡，加上楊仁碩又是公務員、收入穩定，L小姐思考後，決定不追究，進而與楊交往，但楊後來一連串的行為讓她無法接受，才與對方斷了聯繫。L小姐表示，事後她曾到桃園找楊吃飯，楊是地主，卻要她請客；L小姐趕不上末班車，請楊載她回台北，楊還向她討250元油錢。

更扯的是，從事科技業的L小姐某一次告訴楊仁碩，她要找客戶開會、簽約，楊回應他做過房地產，可幫忙審閱合約，L小姐認為產業不同，加以婉拒，但拗不過楊，只好將合約傳給他，沒想到事後楊竟開口向她要3000元的審閱費。L小姐告訴本刊：「後來我跟楊仁碩漸行漸遠，直到警方找上我，才驚覺被他偷拍！」

「據我所知，楊仁碩其實已婚，並透過同一個交友軟體，與一名罹患躁鬱症的女網友搭上線，對方因生理期拒絕求歡，楊竟趁她吃藥後性侵得逞，女網友進浴室清洗，楊卻趁機刪除她的手機對話紀錄，逃離現場。」L小姐說，女網友報警，警方約談楊、採集DNA，比對後發現，他還涉及20多年前台北市發生的3起持刀強盜性侵懸案。

楊仁碩先前曾當過警察，之後轉調桃園市消防局（圖）祕書室。（翻攝Google Maps）

▲楊仁碩先前曾當過警察，之後轉調桃園市消防局（圖）祕書室。

此外，警方也在楊仁碩的辦公室電腦發現多名女子遭偷拍的不雅影像，L小姐正是受害者之一。「楊仁碩不但偷拍，還偷走我的皮夾！」L小姐說，她某次跟楊約會，皮夾不翼而飛，楊勸她冷靜，還宣稱3天後皮夾就會出現，果不其然，3天後她收到匿名信封袋，裡面就是她的皮夾，讓她對楊的「神預言」感到吃驚。

沒想到警方搜索時，卻在楊仁碩的電腦發現L小姐的證件翻攝照及信封袋照片，她才驚覺皮夾事件是楊自導自演，痛批他變態，希望司法嚴懲，不要讓他繼續害人！

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