「愛家名醫」約會護理師直擊！　醫院後方築愛巢

▲6月28日08：12，這天護理師（左）過完夜、坐著江坤俊的車回到醫院上班；6月28日08：18，等護理師上樓後，江坤俊自己才下車移動，兩人進出醫院都是各走各的，看似毫無關聯。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

本刊首度直擊江坤俊與護理師約會當天，他們去完大腸麵線店還不夠，又到了一間店名有「臭」字的麻辣臭豆腐店，行動模式也一樣，由女方進行採買，男的在車上臨停等待。

有趣的是，店裡的餐點果然就如其店名，護理師為自己與江坤俊採買的美食風味，大老遠就聞得到，待護理師回到密閉的車上，想必與江坤俊就這樣沉浸在臭氣四溢的空間之中。

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▲6月20日19：50，從江坤俊的賓士副駕現身的熟女，據查她是護理師，而且兩人已在院內傳出緋聞。

當天6月20日到了晚上的8點多，江坤俊帶著護理師回到桃園敏盛綜合醫院後方一處公寓社區，車子熟門熟路地開下車道後，直到凌晨3點，都未再見到人車出來。據悉，江坤俊在院內的異性緣頗好，這名護理師跟進跟出，也幾乎成了職場的一則八卦軼事。

本刊側面打聽得知，其實江坤俊與這名護理師的互動，知情的大家都看在眼裡但沒說破，只是不曉得的人們還以為他們是公私都綁在一起的伴侶。其實江坤俊是有正宮，平常偶爾還跟這名護理師相伴相隨，下班後進出同處社區。

▲6月20日20：08，江坤俊載著護理師回到醫院附近的一處社區過夜，就算只有幾秒鐘車程，還是堅持以賓士移動。

除了6月20日那天，之後的6月27日，本刊再度在桃園敏盛綜合醫院直擊江坤俊與該名熟女護理師類似的行程，而且可見兩人在院內相對低調，從下班走到車上的途中，呈現一前一後分開行動外，還有搭不同電梯再會合的防人口舌措施。

回應

本刋求證江坤俊醫生，經紀人回應表示，「江醫師今天工作比較晚，了解情況後表示應該只是來往比較熟識的同事。」

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