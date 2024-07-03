「愛家名醫」女神妻曝光！　婚外過夜護理師人設崩

▲江坤俊醫師（右起）和老婆、女兒參加外景節目《ila部落住一晚》，一家天倫之樂在眾人眼前顯得溫馨。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

雖然婚外過夜護理師，不過江坤俊也不是那種不顧家庭的男人，除了與護理師過夜的桃園社區，多半時候他下班，會回到位於台北南港的家。比如6月21日傍晚，江坤俊直接從TVBS電視台回家，然後去南港車站把寶貝女兒與老婆先後接上車，照樣能夠維持一家天倫。

6月22日下午5點多，江坤俊一樣開著車載妻女出門，然後到了一間主打北平烤鴨、酸菜火鍋的餐廳用餐40分鐘左右，父女先行步離，然後母親墊後結帳買單。一家三口就此分開行動，母親留在路口，等待去買甜品飲料的父女，然後團團圓圓和樂回家，一切看來毫無異樣。

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▲去年亞運，江坤俊發文幫橋牌國手老婆加油，成為熱門話題。

回顧江坤俊先前一直還有著愛妻的形象，比如去年杭州亞運橋牌台灣隊表現亮眼，選手劉藺秦就是江坤俊的妻子；江坤俊連續為愛妻打氣加油，「祝中華女子橋牌隊勇奪亞運金牌」「幫太太加油一下好了…她是台灣女子橋牌選手」「中華女子橋牌代表隊，很以妳們為榮」等，一字一句看來很有愛。

▲江坤俊（左）出書，老婆劉藺秦（右）一起拍攝書內食譜照片；「江家」日常料理也曾出現在他的專訪之中。

時間再溯及2020年，江坤俊在《單身行不行》節目上與老婆劉藺秦同台，稱讚老婆是「橋牌女神」，兩人從大學時就因橋牌校際比賽而結緣，身為「女神」的劉藺秦，有著高知名度以及一頭飄逸的長髮、加上身材纖細，追求者非常多；當初江坤俊帶著崇拜的眼光追求老婆成功。



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