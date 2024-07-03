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出國玩買眼藥水回台網拍遭罰　南投開罰7案21萬...這3種藥最多

▲南投縣衛生局呼籲民眾自國外攜帶藥品回國，勿於網路上轉售、以免觸法。（圖／南投縣衛生局提供，下同）

▲南投縣衛生局呼籲民眾自國外攜帶藥品回國，勿於網路上轉售、以免觸法。（圖／南投縣衛生局提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

有南投民眾日前自國外旅遊採購藥品返國後，將用不完的眼藥水自行於網路轉售，遭縣府衛生局依違反《藥事法》規定處3萬元罰鍰；衛生局指出，截至5月底已查獲7件違規網路販售藥品案件，以轉售國外購得之藥品如眼藥水、腸胃藥及皮膚用藥等為主共開罰21萬元。

南投市和康藥局藥師林宏益表示，常有民眾拿著出國旅遊購入或未有衛福部藥品許可證字號的藥品，前往詢問「哪裡可以購買？」「在網路上有看到賣家在賣，是否安全？」他提醒若有任何用藥問題，應諮詢附近的社區藥局藥師，認清藥品上是否有藥品許可證字號，不要任意購買及使用來路不明的藥品，以免傷荷包又傷身。

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▲南投縣衛生局呼籲民眾自國外攜帶藥品回國，勿於網路上轉售、以免觸法。（圖／南投縣衛生局提供）

縣府衛生局長陳南松亦指出，許多民眾常會自國外網購平台購買藥品，或出國後攜帶國外藥品、於網路上轉售未經衛福部許可之藥品，但這些行為皆已觸法；依違反《藥事法》規定，最重可處10年以下有期徒刑，得併科1億元以下罰金，另若非藥商任意將個人自用藥品於網路販售，亦可處3萬至200萬元罰鍰。

陳南松呼籲民眾辨明國內核准且合法製造的藥品，其包裝上會有「藥品許可證字號」，安全有保障，若發現藥品字體模糊、仿單內容不清或印有簡體字時，都應提高警覺；如有藥品相關疑問，可查詢衛福部食藥署網站（https://lmspiq.fda.gov.tw/web/DRPIQ/DRPIQLicSearch 業務專區/藥品/資訊查詢/藥品許可證查詢），或電洽縣府衛生局諮詢專線049-2230518。

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