敲碗成功！麥當勞夯品「搖搖薯條」睽違6年要回歸了

▲麥當勞「搖搖薯條」睽違6年要回歸了。（圖／資料照）

記者蕭筠／台北報導

聽到鐵粉敲碗心聲了！人氣速食品牌「麥當勞」近日傳出超夯品項「搖搖薯條」睽違6年回歸消息，對此，業者證實表示：「有關搖搖薯條相關資訊，將於內部流程完成後正式對外公佈。」

繼今年4月的捲捲薯條驚喜升級再回歸後，近日又有消息傳出麥當勞「搖搖薯條」也將於7月強勢回歸，掀起不小討論。對此，業者證實消息表示：「麥當勞持續提供消費者多元美味的餐點選擇,有關搖搖薯條相關資訊，將於內部流程完成後，正式對外公佈。」

麥當勞的「搖搖薯條」於2003年首度推出，至今仍是不少麥粉敲碗回歸的人氣夯品之一，其食用方式是把薯條放進紙袋內，接著撒上自己喜歡的風味搖搖粉，讓薯條更添豐富口感，搖搖粉則曾推出海苔、芥末等口味，深受粉絲喜愛。

▲漢堡王北海道鮭魚堡系列回歸。（圖／業者提供）

另，漢堡王超人氣「北海道鮭魚堡系列」近日也重磅回歸，這次推出3口味選擇，有經典「北海道鮭魚堡」，酥脆鮭魚排搭配法式芥末籽醬、新鮮生菜、起司片，大口咬下清爽又好吃，單點109元，套餐154元；還有濃郁雙海味的「北海道鮭魚海老堡」，一次就能吃到鮭魚排、海老排，口感再升級，單點159元，套餐204元。

最後是海陸雙拼「北海道鮭魚烤牛堡」，選用北海道鮭魚排結合火烤牛肉，每一口都有酥脆與多汁的雙重口感，單點129元，套餐174元。以上3款漢堡即日起至8月26日限時開賣，提醒機場、兒童樂園、台積P1、台中美光、南科台積未販售該系列。