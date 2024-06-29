93歲股神巴菲特最新遺囑　遺產用來幫助「沒那麼幸運的人」

▲股神巴菲特最近重寫遺囑。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

93歲股神巴菲特（Warren Buffett）近期再度重寫遺囑，根據最新版本，他死後將把財產投入一個全新的慈善信託基金，並且交由3個孩子共同監管，用來幫助「沒有我們那麼幸運的人」。

巴菲特今年8月即將年滿94歲，他28日做出迄今最大金額的年度捐款，把逾1300萬股波克夏B類股票，捐贈給蓋茲基金會（Bill and Melinda Gates Foundation）與4個巴菲特家族慈善機構。

巴菲特向《華爾街日報》透露，由於信任孩子們的價值觀，以及孩子們將如何分配他的財產，最近才又重寫遺囑，「我對我3個孩子的價值觀，有著非常非常良好的觀感，而且百分百信任他們會把事情辦好。」

根據最新版遺囑，巴菲特死後將停止捐贈給蓋茲基金會，並將所有財產投入3個孩子共同監管的慈善基金會，「它應該被用於幫助那些沒有我們那麼幸運的人。世界上有80億人，我和我的孩子，我們一直都是那最幸運的百分之一。有很多方式可以幫助別人。」

去年11月，巴菲特透露，波克夏公司（Berkshire Hathaway）將有「合適的執行長」與「合適的董事長」，他的3個孩子霍華德、蘇珊和彼得將成為其遺囑執行人，3人所管理的霍華德．巴菲特基金會（Howard G. Buffett Foundation）、薛伍德基金會（Sherwood Foundation）和諾瓦基金會（NoVo Foundation）也會根據遺囑接收他死後99%的財富。