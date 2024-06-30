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房東不能超收電費了！　新版租賃契約7月上路

▲▼ 台電、夏季電價、電錶 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲許多房東超收電費藉由超收電費獲利，引發朝野立委關注。（資料照／記者劉亮亨攝）

記者呂晏慈／台北報導

今年4月電價調漲後，不少房東跟著調整電價至一度7元，引發朝野立委關切。行政院副院長鄭麗君上周主持行政院消費者保護會會議，通過最新租賃契約範本明定「每度電費不得超過該租賃標的電費單當期每度平均電價」，民進黨立委洪申翰今（30日）分享這則好消息，並透露內政部將在7月中旬讓此新規正式上路。

洪申翰今天表示，一直以來，租屋族被房東超收電費的現象非常普遍，一度6、7元的狀況非常多，在用電資訊不透明的狀況之下，只能摸摸鼻子，繳錢了事，或是，衍伸成房東房客相互不信任的爭執，更扯的是，有些房東一期電費還可以多賺價差3、4000元。

洪申翰表示，上周五鄭麗君主持的行政院消費者保護會，正式審議通過了最新的租賃契約範本，修正為以下3點：第一，以用電度數計費者，每度電費不得超過該租賃標的電費單「當期每度平均電價」；第二，非以用電度數計費者，出租人所收取之每期電費總金額，不得超過該租賃標的電費單之每期電費總額；第三，租賃期間電費依第六點規定約定由承租人負擔者，出租人應提供承租人租賃標的之電費資訊，或授權承租人得向台電公司申請查詢租賃期間之電費資訊。

洪申翰解讀，簡單來說，房東收到的台電帳單是多少錢，就只能向租客收多少錢。他說，接下來，內政部將在7月中，讓此新規定正式上路，也請租屋的朋友，互相告知身邊的友人和房東這項最新資訊，如果再遇到超收電費的房東，可以在公告實施後，向「行政院消費者保護會」提起消費爭議申訴。

洪申翰說，在租屋黑市的結構問題未徹底解決前，很多法規的執行，還是要徹底到位，但至少，這次的突破，是要政府不能再把「超收房客電價來獲利」，像過去一樣，視為理所當然的合法。

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關鍵字：

房東租屋電費內政部消費者保護

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