詐3600萬！黑幫成員假青創貸款真收購公司　退休男中招痛失千萬

▲北市查獲竹聯幫龍堂成員收購公司，再將詐欺款項打入公司。(圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市刑大偵2隊在日前接獲線報，有民眾誤信網路張貼的不實廣告，被害人點擊之後加入假投資社群，並將錢匯往人頭帳戶，初步估計受損金額達3600萬，警方經過長期蒐證逮人，共計逮捕有竹聯幫龍堂背景的主嫌在內等14人，訊後依照詐欺罪嫌將一干人等移送新北地檢署偵辦。

警方調查，35歲的黃姓男子，平時以竹聯幫龍堂大哥自居，日前以專門替人申辦青年創業貸款吸引被害人成立公司，藉口貸款無法核發，再以低價收購公司，另一頭則是以廣告張貼投資訊息，引誘不知情網友上門。

等網友上門諮詢後，黃嫌再度派出諮詢專員騙取網友上鉤，一名61歲的蔡姓退休男子，看到詐騙廣告不疑有他，陸續投資1千萬，直到最後血本無歸才報警處理，警方陸續發現被害人多達15人，受損金額達3600萬元。

警方指出，黃姓男子等人投資騙到的錢，要求被害人轉往購入的公司帳戶，最後再將錢領出，警方查扣手機、電腦、點鈔機、人頭公司申登資料(含大小章)、存摺、提款卡等證物；並經法院裁定扣押帳戶存款新台幣2190萬元。

北市刑事警察大隊將持續貫徹打擊「黑、金、槍、毒、詐」五打七安政策，全力守護民眾安全。同時呼籲民眾投資時謹慎思考，循合法管道進行投資理財，並謹慎求證確認。

警方也呼籲，對家中長輩多予關懷提醒，分享常見詐騙案例，注意長輩異常狀況及財務管理方式。發現可疑情事，立即撥打165反詐騙諮詢專線、110報案專線，警方將秉持「犯罪零容忍」決心，嚴查速辦各類不法案件，維持良好社會安全與秩序。