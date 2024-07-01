波音2大空難奪346命　美國司法部逼「認罪或法院見」

▲針對司法部擬要求波音認罪的消息，波音公司與美國司法部均拒絕置評。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

波音737 MAX 8型客機曾於2018年和2019年發生空難，奪走346條人命，事後波音與美國檢方達成協議，免受後續刑事指控。只不過美國司法部發現波音違反2021年緩起訴協議（DPA），消息指出，司法部將針對2起致命空難對波音提出刑事詐欺指控，要求波音認罪或接受審判。

路透引述消息人士6月30日說法指出，司法部計畫正式向波音公司提出認罪協議，其中包括4億8720萬美元的罰款以及設立設立獨立監察員，連續3年審查公司的安全與合規實踐。司法部要求波音在本周末做出答覆，無任何商量空間，若波音選擇拒絕認罪協商，就得在法庭上應對欺詐和共謀指控。

華爾街日報指出，根據知情人士的說法，美國政府不願意與波音公司談判。針對司法部擬要求波音認罪的消息，波音公司與美國司法部均拒絕置評。

這兩場致命空難總共346人死亡，2018年印尼獅子航空（Lion Air）與2019年衣索比亞航空（Ethiopian Airlines）的波音737 MAX 8型客機墜毀。依據波音2021年與檢方達成緩起訴的一環，波音已支付25億美元和解金，使得公司免於因737 MAX設計缺陷相關的欺詐共謀指控受到刑事起訴。

司法部對波音提出刑事指控的決定加劇波音面臨的危機，讓波音面臨額外財務後果與更嚴格的政府監管。不只如此，認罪協議也可能影響到波音與政府簽訂合約，特別是波音一大收入來自與美軍的合約。