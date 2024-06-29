高雄女監「抗議移監」暴動！管理員狂噴辣椒水　一票人春光外洩

▲高雄女監日前爆發首例女收容人集體暴動案，遭監所多位男性管理員持盾牌、噴辣椒水壓制。（圖／翻攝法務部矯正署高雄女子監獄官網）

文／CTWANT

本刊接獲爆料，法務部矯正署高雄女子監獄（高女監）日前發生獄政史上罕見的暴動搖房事件，起因則是收容人質疑被台北女子看守所（北女所）「騙」到高雄，抗議移監程序有黑箱，而在舍房內敲打吵鬧，獄方男性管理員竟不顧正在梳洗的女收容人衣衫不整、春光外洩，直接衝進去拖人、噴辣椒水，令全監獄收容人及家屬均人心惶惶。

目前法務部矯正署轄下有51個矯正機關，其中專門收容女子受刑人的監獄有桃園女子監獄、台中女子監獄及高雄女子監獄，收容人數均約在1000人左右。

家屬透露，該批被從台北送到高雄的女子收容人約有30多人，且均為短刑期，台北女子看守所原本告訴她們不會移監到高雄女子監獄，沒想到6月19日仍將她們移送到高女監，造成家屬要會見、寄菜到裡面，都得千里迢迢南下300多公里。

家屬指出，收容人被北女所哄騙到高女監後一直說是被北女所騙來的，吵著要移回北女所，但高女監管理人員卻未加以安撫，並在6月21日當天通知這批女收容人，表示要帶她們去做新收調查，其中有數名關在同一房舍、從北女所移來的女收容人聽到後就開始在舍房內鼓譟，拿東西敲擊房舍，對走廊上的管理員叫囂，與監所進行不配合行動。

據了解，鬧房行動進行的同時，有幾位女收容人正在盥洗，身上衣衫並未穿好，女管理員見此情狀也未多加考量，仍逕自請男性管理員帶著盾牌到場支援，意圖以生理優勢幫忙壓制女收容人。在雙方對峙期間，舍房外的男性管理員們均看到不少女收容人走光，之後仍強勢將不配合者拖出舍房。烏龍的是，男性管理員朝內噴灑辣椒水時，還因忘記關閉電風扇，辣椒水逆風回吹而噴到自己人。

家屬還說，一直以來只聽過男子監獄會暴動搖房，這次女子監所的反抗活動在高雄女監內部傳得沸沸揚揚，收容人們認為起因是矯正署沒有處理好移監的事，才會發生北女所收容人移監到高女監後因不滿而搖房的激烈舉措，全監獄的人都覺得很誇張，認為矯正體系的作業程序「真的很黑」。

針對這起女收容人鬧房事件，高雄女子監獄回應表示，6月19日新收35位從台北移監而來的收容人，是因應矯正署要求而進行的調整，均依照《監獄行刑法》規定辦理，所謂「鬧房」事件沒有那麼嚴重，可能因近日天氣炎熱，導致收容人情緒浮躁所致。

獄方強調，近來由於全台監獄或收容所多出不少涉犯詐欺、洗錢的收容人，已呈現超收狀態，6月21日管理員要進行例行檢查作業，有一間舍房收容人卻拒不配合，經女管理員數度勸導未果，才會依照相關規定處理。

另對於收容人透過家屬向媒體投書指控遭到男性管理員看光光及動粗等情事，高雄女子監獄則表示，女子監獄內部都是由女性管理員戒護，若有壓制行為、調整舍房等工作，均會有女管理員在旁陪同作業。

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