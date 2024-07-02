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桃園「義捐秀髮美麗重生」　人氣髮型設計師徐靖加入義剪行列

▲人氣髮型設計師徐靖參與公益義剪

▲人氣髮型設計師徐靖（右）加入義剪行列。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市立委萬美玲及兒童少年保護協會，舉辦「義捐秀髮、美麗重生」活動，號召56位義剪設計師參與，逾500人響應捐髮，場面溫馨。桃園市第二專長發展協會由創會長梁淑貞、現任理事長馮開華亦帶領多名美髮設計師加入義剪行列，展現協會長年來投入公益義剪，「剪」不斷的愛心精神。

▲人氣髮型設計師徐靖參與公益義剪

▲桃園市第二專長發展協會由創會長梁淑貞、現任理事長馮開華(右一、二)帶領多名美髮設計師加入義剪行列。（圖／記者楊淑媛攝）

其中，人氣髮型設計師徐靖，年紀輕輕，即擁有巴黎萊雅美髮學院、技藝工坊培訓認證、色彩改變班認證、燙髮結構班認證、日本資生堂美髮學院、英國沙宣美髮學院、毛髮概論學認證、頭皮結構學認證等証照。

▲人氣髮型設計師徐靖參與公益義剪

▲徐靖雖年紀輕，專業資歷豐富。（圖／第二專長協會提供）

而其工作經歷相當豐富，曾是香奈兒造型師、GTV八大電視台後台髮型師、浙江衛視中國好聲音髮型師、創辦 J-IN Hair Salon 負責人、2021 全台第一位販售線上染髮課程之髮型師、2023 桃園市政府青年美學競賽評審等專業資歷， 預約客人多，時間可說是相當寶貴。

但徐靖由協會獲悉有此一公益義剪活動，主動報名參加，帶著自備的專業剪髮工具，用心為每位捐髮者設計造型、修剪頭髮，期美麗的髮型，帶給愛心滿滿的捐髮者好心情！

桃園市第二專長發展協會創會長梁淑貞1日表示，協會有許多美容美髮的師級大師，長年來，熱衷地方公益，6月30日協會成員參加桃園區義剪活動的老師有：鄭明燦、吳玉華、張永茂、楊佳虔、徐靖、李露茜、陳建陽等多名知名專業美髮設計師，他們都是持續參加義剪長達10至30年，愛心精神令人感佩。

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