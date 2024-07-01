桃園234處路口主幹道紅燈停等秒數縮短　減少機車族等候曝曬

▲減少機車族等候曝曬，桃園234處路口主幹道紅燈停等秒數縮短。（示意圖／ET資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市首創實施號誌「夏季限定時制計畫」，減少機車族等候紅燈曝曬時間，每年皆視轄內道路路況情形持續辦理。市府交通局1日表示，今(113)年度規劃於白天離峰時段縮短234處路口主幹道紅燈停等秒數，實施期間為7月1日起至8月底止，為期兩個月。

交通局長張新福表示，在考量幹支道車流量比例及維持車流順暢前提下，經交通局參考歷年實施成果進行審慎評估與調查可行路口，今(113)年度於台1線(龜山區、桃園區、八德區、中壢區、平鎮區、楊梅區計155處路口)、台1甲線(龜山區、桃園區計47處路口)、台31線(中壢區高鐵南路三段至五段計8處路口)及市道112線(中壢區中正路三段、觀音區中山路計24處路口)等路段共234處號誌週期超過120秒之路口調整離峰時段紅燈停等秒數，平均減少主幹道停等約10至15秒，因採路段方式進行，可兼顧降低酷熱久候與車輛續行性。

考量道路號誌連鎖、行車順暢與降低機車騎士烈日曝曬不適感之權衡下，桃園

市今年度7月至8月持續實施夏季限定號誌時制計畫，並視氣候及車輛停等影響進行實施期間及週期微調，藉由路口各方向紅綠燈秒數分配調整，以減少機車騎士停等紅燈之不耐。