沐書香話融合　第十六屆海峽論壇·海峽閱讀大會於福建開幕

▲第十六屆海峽論壇·海峽閱讀大會開幕式暨主題論壇6/28在福州舉行。

圖、文／海峡出版發行集團提供

第十六屆海峽論壇·海峽閱讀大會開幕式暨主題論壇28日在福州舉行。這是海峽兩岸首個以推進全民閱讀為重點的大型文化交流活動，吸引了兩岸出版業界代表、編輯、作家、高校師生等參會。

本次閱讀大會是貫徹落實《中共中央國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見》和福建省實施意見部署要求的重要體現。大會以“情繫兩岸 書香海峽”為主題，旨在通過發揮福建在加強兩岸出版交流合作、推進新時代全民閱讀中的示範作用，推動對台文化交流合作實現“深層次、寬領域、常態化”的發展目標。

海峽出版發行集團黨委書記、董事長黃葦洲表示，海峽閱讀大會是兩岸出版業界交流合作的重要平台，希望藉助此次活動，與台灣地區的出版人、作家等進行深入交流探討，達成更多合作共識，加強細分領域，特別是以「新質生產力」推動出版融合、兩岸青年文化交流以及圖書展會、合作出版、版權貿易等方面的協作，共同強化出版產業。

▲現場還舉行了系列項目簽約儀式。

開幕式現場還舉行了「共讀一本好書」徵文大賽頒獎與研學夏令營開營儀式、「照見彼此 相約光影」手機影像大賽頒獎儀式以及多項簽約活動。在論壇環節中，兩岸專家學者還圍繞「新時代全民閱讀與兩岸文化融合發展」主題開展主旨演講，共同研討兩岸文化交流新路徑。

▲參會嘉賓在現場翻閱兩岸出版物。

據了解，近年來，福建發揮獨特優勢，持續深化兩岸圖書出版交流，「書香兩岸迎新春」、海峽兩岸青年閱讀季等活動受到兩岸青睞，以及兩岸共同出版的《閩台文化大辭典》、《台灣通史》、《兩岸家書》等書籍進一步推動了兩岸歷史文化研究。作為首場以推進兩岸全民閱讀為重點的大型活動，本次閱讀大會活動時間從6月28日持續至7月底，以線上線下相結合的方式推進，設置了論壇研討、閱讀推廣、讀者交流、圖書展覽等多種類型的群眾性文化活動，深化兩岸文化交流。

本次大會由中國出版協會、中國書刊發行業協會指導，福建省新聞出版局、海峽出版發行集團主辦，福建新華發行集團、福建人民出版社、福建教育出版社、福建畫報社等聯合承辦。





▲活動現場展示了許多兩岸出版物。