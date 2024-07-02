　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

沐書香話融合　第十六屆海峽論壇·海峽閱讀大會於福建開幕

▲▼沐書香話融合　第十六屆海峽論壇·海峽閱讀大會於福建開幕。（圖／福建有點異思文化發展有限公司提供）

▲第十六屆海峽論壇·海峽閱讀大會開幕式暨主題論壇6/28在福州舉行。

圖、文／海峡出版發行集團提供

第十六屆海峽論壇·海峽閱讀大會開幕式暨主題論壇28日在福州舉行。這是海峽兩岸首個以推進全民閱讀為重點的大型文化交流活動，吸引了兩岸出版業界代表、編輯、作家、高校師生等參會。

本次閱讀大會是貫徹落實《中共中央國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路　建設兩岸融合發展示範區的意見》和福建省實施意見部署要求的重要體現。大會以“情繫兩岸　書香海峽”為主題，旨在通過發揮福建在加強兩岸出版交流合作、推進新時代全民閱讀中的示範作用，推動對台文化交流合作實現“深層次、寬領域、常態化”的發展目標。

海峽出版發行集團黨委書記、董事長黃葦洲表示，海峽閱讀大會是兩岸出版業界交流合作的重要平台，希望藉助此次活動，與台灣地區的出版人、作家等進行深入交流探討，達成更多合作共識，加強細分領域，特別是以「新質生產力」推動出版融合、兩岸青年文化交流以及圖書展會、合作出版、版權貿易等方面的協作，共同強化出版產業。

▲▼沐書香話融合　第十六屆海峽論壇·海峽閱讀大會於福建開幕。（圖／福建有點異思文化發展有限公司提供）

▲現場還舉行了系列項目簽約儀式。

開幕式現場還舉行了「共讀一本好書」徵文大賽頒獎與研學夏令營開營儀式、「照見彼此　相約光影」手機影像大賽頒獎儀式以及多項簽約活動。在論壇環節中，兩岸專家學者還圍繞「新時代全民閱讀與兩岸文化融合發展」主題開展主旨演講，共同研討兩岸文化交流新路徑。

▲▼沐書香話融合　第十六屆海峽論壇·海峽閱讀大會於福建開幕。（圖／福建有點異思文化發展有限公司提供）

▲參會嘉賓在現場翻閱兩岸出版物。

據了解，近年來，福建發揮獨特優勢，持續深化兩岸圖書出版交流，「書香兩岸迎新春」、海峽兩岸青年閱讀季等活動受到兩岸青睞，以及兩岸共同出版的《閩台文化大辭典》、《台灣通史》、《兩岸家書》等書籍進一步推動了兩岸歷史文化研究。作為首場以推進兩岸全民閱讀為重點的大型活動，本次閱讀大會活動時間從6月28日持續至7月底，以線上線下相結合的方式推進，設置了論壇研討、閱讀推廣、讀者交流、圖書展覽等多種類型的群眾性文化活動，深化兩岸文化交流。

本次大會由中國出版協會、中國書刊發行業協會指導，福建省新聞出版局、海峽出版發行集團主辦，福建新華發行集團、福建人民出版社、福建教育出版社、福建畫報社等聯合承辦。

▲▼沐書香話融合　第十六屆海峽論壇·海峽閱讀大會於福建開幕。（圖／福建有點異思文化發展有限公司提供）

▲活動現場展示了許多兩岸出版物。

ET快訊
日YTR驚喜宣布　「終於拿到台灣永久居留證」
三餐用豬油炒菜！　「1家3口中風」10歲孩高血壓
首爾9死車禍家屬哭倒靈堂！4銀行員慶升遷、公務員加班遇難
快訊／陳耀訓蛋黃酥1分鐘完售！　黃牛喊到2300元
泫雅浴室自拍「鏡面反射超辣」！布料包不住…狂吸42萬人朝聖
陳耀訓中秋蛋黃酥12:30開搶！　業者提醒6注意事項
快訊／日圓現鈔0.2050　刷38年最甜
金秀賢4照片偷放閃金智媛！抓包急刪除　網友激動嗨了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

張志傑「隊醫」未經裁判允許無法進場　世界羽聯被強烈譴責

無論美國還是俄國　鄭永年：中國若選邊站「三戰可能已經開始了」

沐書香話融合　第十六屆海峽論壇·海峽閱讀大會於福建開幕

陸油罐車「極限使用」裝完化工煤油裝大豆油　司機擦拭油口避檢

西安驚險天坑！地鐵施工處突塌陷　居民：聽到「轟」一聲

傳關閉大陸所有實體授權門市　微軟證實：整合市場管道

上海海事局發布航行警告　福建艦可能第3次海試

羽球小將「張志傑」媽聞噩耗病倒住院　姨丈嘆：她獨自養大2兒

上海「遠東第一監獄」搬遷　「十座足球場大」4000囚室配絞刑場　

2陸企高層飛菲律賓！一下機「就遭綁架」　支付千萬贖金仍遭撕票

無人拉麵公審客人挨轟　霸氣闆娘：別挑戰底線

3歲娃衛生紙魔術秀！　意外答案全部人笑翻

娶越南妻「為生娃」被罵　40歲型男：台女要求高

avantgardey信義區快閃表演　甩髮齊舞〈姐姐〉嗨翻全場

駕駛趁紅燈急下車「光速買早餐」　84秒後衝回座...網：時間管理大師

扮「裝熟陌生人」拐兒　被神回：我爸沒朋友

Faouzia狂飆《來自天堂的魔鬼》　中文超標準..主持人：吃了鄧紫棋？

迪士尼遇怪男緊貼跟拍　員工見狀幫解決困境！

陶晶瑩女兒荳荳突上台　爆料叔叔阿姨喝酒爬來爬去

不滿女乘客沒讓博愛座！　特勤退伍伯：是男的我就打妳

張志傑「隊醫」未經裁判允許無法進場　世界羽聯被強烈譴責

無論美國還是俄國　鄭永年：中國若選邊站「三戰可能已經開始了」

沐書香話融合　第十六屆海峽論壇·海峽閱讀大會於福建開幕

陸油罐車「極限使用」裝完化工煤油裝大豆油　司機擦拭油口避檢

西安驚險天坑！地鐵施工處突塌陷　居民：聽到「轟」一聲

傳關閉大陸所有實體授權門市　微軟證實：整合市場管道

上海海事局發布航行警告　福建艦可能第3次海試

羽球小將「張志傑」媽聞噩耗病倒住院　姨丈嘆：她獨自養大2兒

上海「遠東第一監獄」搬遷　「十座足球場大」4000囚室配絞刑場　

2陸企高層飛菲律賓！一下機「就遭綁架」　支付千萬贖金仍遭撕票

疫情升溫！雲林3歲幼童「A型流感併發腦炎」　不治死亡

阿里山林鐵周六全線通車　今下午2時開放網路購票

新北國王宣布續約冠軍功臣蘇士軒　毛加恩：攻防完全展現價值

金秀賢「刪3照片」被抓包！遭疑避嫌金智媛　雙方經紀公司不回應

7-11最新「史努比福袋」！限量19款一次看　豪送黃金、7百萬現金

3縣市話打不通！110、119也無法撥出　中華電信回應了

高嘉瑜備戰基隆市長補選　賴士葆嗆想得美：以為空戰就有票嗎

黃珊珊指財劃法修法「綠白版本最接近」　卓榮泰：現行版本是政院想法

張志傑「隊醫」未經裁判允許無法進場　世界羽聯被強烈譴責

《消費者報告》公布「妥善率最佳的3年新古車」　各級距名單曝！

大陸熱門新聞

8天前預言羽球小將死亡悲劇！PO我是穿越者全網超毛

台生打教授！上海復旦大學宣布「開除學籍」

生前訪談！17歲羽球小將張志傑：用成績證明自己

格力女董座嗆小米「你的技術是什麼？」

陸國安新規　符合3原則可查旅客手機

羽球小將「張志傑」去世！單親媽聞噩耗病倒

高空作業員弄壞花圃！屋主竟砍斷他安全繩

銀行吃錢？亡夫近60萬存款竟「離奇消失」

陸2高管菲律賓遭綁架　付1280萬仍被撕票

抽中烤鴨免費餐券！他兌換遭酸：是想白吃白喝嗎

福州踩線團「大讚」馬祖觀光好

2中企高層菲律賓遭綁架　支付千萬贖金仍遭撕票

法拉利F8行駛中自燃！後半段燒到剩車架

帶妝比賽跑第一！陸田徑女神假睫毛突掉了大放送

更多熱門

相關新聞

台青：交流才是打破隔閡的關鍵！

台青：交流才是打破隔閡的關鍵！

第二十二屆海峽青年論壇在廈門登場，吸引兩岸青年550多人參加。其中，2024海峽青年論壇湖北平行論壇邀請三位台灣青年分享自己在武漢生。來自台灣就讀華中師範大學的陳冠銚一邊唸書，一邊經營自己社交帳號「冠冠愛吃馬卡龍」，分享所見所聞，即使兩岸氛圍不好，他還是認為，「交流才是打破隔閡的關鍵！」

張凱鈞爭議　民眾黨中評會要出手了

張凱鈞爭議　民眾黨中評會要出手了

張凱鈞赴陸爭議　陳昭姿喊話黨紀處分

張凱鈞赴陸爭議　陳昭姿喊話黨紀處分

海峽婦女論壇開幕　諶貽琴籲講好故事

海峽婦女論壇開幕　諶貽琴籲講好故事

金廈青少年「以球會友」揮出友誼之棒

金廈青少年「以球會友」揮出友誼之棒

關鍵字：

海峽論壇海峽閱讀大會

讀者迴響

熱門新聞

8天前預言羽球小將死亡悲劇！PO我是穿越者全網超毛

爆乳女大鬧台北101！　網揭是「台灣人」失控原因曝光

薔薔妹被綠直播吵架「被女友打巴掌」！4萬人看傻

60%人確診已晚期！醫揭「男生特有癌」3警訊別拖了

2千坪水樂園開了！全民通通299元爽玩

14歲屁孩花500「全臉刺青」！2年就後悔

林千又砸12萬空運LV巧克力全融化

波音787遇強烈亂流迫降！　30人傷

營造老闆淪北車街友！　無奈揭原因：人啊不要驕傲

「八大猴子入侵」北部大學搭訕找小姐　法官竟不罰

金秀賢3照片偷放閃金智媛！被韓媒「抓包後急刪除」

吳亦凡坐牢媽想賣車換錢　千萬BRABUS G800售價曝

AV女優曬婚禮穿搭被讚滿分　老司機暈了

阿北好心3貼載下山「釀1死1傷」　獲家屬無條件原諒

困透天厝電梯　台南「包包天后」遇火警亡

更多

最夯影音

更多

無人拉麵公審客人挨轟　霸氣闆娘：別挑戰底線

3歲娃衛生紙魔術秀！　意外答案全部人笑翻

娶越南妻「為生娃」被罵　40歲型男：台女要求高

avantgardey信義區快閃表演　甩髮齊舞〈姐姐〉嗨翻全場

駕駛趁紅燈急下車「光速買早餐」　84秒後衝回座...網：時間管理大師

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面