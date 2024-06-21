湖北平行論壇在廈邀台青分享生活　「交流是打破隔閡的關鍵！」

▲2024海峽青年論壇湖北平行論。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／廈門報導

第二十二屆海峽青年論壇在廈門登場，吸引兩岸青年550多人參加。其中，2024海峽青年論壇湖北平行論壇邀請三位台灣青年分享自己在武漢生。來自台灣就讀華中師範大學的陳冠銚一邊唸書，一邊經營自己社交帳號「冠冠愛吃馬卡龍」，分享所見所聞，即使兩岸氛圍不好，他還是認為，「交流才是打破隔閡的關鍵！」

▲ 台鄂交流 。（圖／記者任以芳攝）

湖北地處大陸中部，九省通衢，截至目前已經有1000多位台灣青年在湖北各地發展，不管是唸書或是工作，燈照到自己一片小天地。活動現場也邀請3位在湖北工作的台灣青年分享自己在陸生活。

來自台灣彰化的陳冠銚在武漢的華中師範大學讀書，同時也是一名旅遊博主，經常小紅書上發佈的旅遊景點打卡內容。在介紹影片中，他特地分享在武漢生活習慣和用語。

▲武漢華中師範大學台生陳冠銚 。（圖／記者任以芳攝）

來自台灣彰化的陳冠銚在武漢的華中師範大學讀書，同時也是一名旅遊博主，經常小紅書上發佈的旅遊景點打卡內容。在介紹影片中，他特地分享在武漢生活習慣和用語。

比如有一句話叫「天生江湖氣魄，自在人間煙火。」在武漢吃早餐叫過早，一般過年，過端午，過中秋這樣的隆重的日子才用「過」字，可見武漢對早餐的重視程度。

談到自己在大陸讀書心得，陳冠銚很自在享受，當初決定離開台灣舒適圈到大陸挑戰，也收穫成長經驗。除了讀書，現在也經營社交帳號「冠冠愛吃馬卡龍」，發一些旅遊交流圖文影片。他認為兩岸非常有必要交流，因為「交流才是打破隔閡的關鍵！」

▲湖北經濟學院台籍教授劉其享。（圖／記者任以芳攝）

湖北經濟學院台籍教授劉其享，8年前從台灣到湖北就業，談到發展過程，他說，大陸市場十分巨大，發展舞台空間也小多，到大陸後也完成一些在台灣無法完成到夢想。

劉其享進一步分享，自己當初從台灣剛畢業到大陸，在台灣資源競爭會劇烈，但大陸的大中正在高速發展當中，有很多建設的空間。「比如，我的研究方向需要建設一些實驗室，這是一個空白，我來了之後學校可以支持去建設實驗室，把自己研究融入，如果在台灣比較難達成。」

▲ 武漢台資企業副會長王天山。（圖／記者任以芳攝）

武漢台資企業副會長王天山則說，這次參加論壇，希望體現兩岸青年融合的氛圍。即使現今兩岸關係不好，或是有一些人想來又有疑慮，也許透過身邊來過大陸的朋友，去客觀了解一下，也許得到不一樣收穫。

本次活動論壇除了台青分享，透過介紹影片讓外界更了解湖北發樣貌。據悉，活動由中華全國青年聯合會，湖北省青年聯合會、湖北省人民政府台灣事務辦公室聯合主辦，福建省青年聯合會協辦。

▼ 第二十二屆海峽青年論壇大陸各省平行論壇即景。（圖／記者任以芳攝）