日旅注意！西日本「暴雨中心」車快滅頂　九州土石流風險警戒

▲雨天示意圖。（圖／記者李毓康攝）



記者王致凱／綜合報導

近日日本受低壓與梅雨鋒面影響，日本西部地區天氣都不穩定，其中九州地區自上月26日起就陸續降下暴雨，許多地方雨量周超過300毫米，部分地區傳出淹水、土石流等災情。受大雨影響，福岡、大分、山口等縣都已發布土石流災害警報。

根據日本NHK報導，日本氣象廳指出，這波鋒面滯留在日本西部上空並朝東日本延伸，導致日本各地天氣狀態極不穩定，局部地區將有大雨伴隨雷擊發生機率，而九州北部地區則有極端降雨風險。

九州地區自6月26日開始降雨，直到1日晚間8時，雨量已經超過300毫米，其中大分縣日田市椿鼻觀測到417毫米的驚人降雨，八女市黑木町也出現346毫米降雨。除了九州地區之外，在廣島縣和兵庫縣也觀測到時雨量達到30毫米以上的強降雨。

受雨勢影響，福岡縣、大分縣和山口縣等地發生土石流的風險提高，目前當地已經發出「泥石流災害警報訊息」，此外還有多處河川水位已經超過洪水警戒線。日本氣象廳指出，極端降雨情形預計將持續到2日以後。

由於連日暴雨，九州各地陸續出現災情。日本警方表示，北九州市一處地下道遭大水淹沒，1日上午有一輛汽車行經該路段時慘遭滅頂，所幸駕駛自行逃脫沒有受傷。另外，福岡縣宗像市也有多處路段遭洪水淹沒，部分地點水深高達汽車車窗位置，其餘地方水深也達到膝蓋高度。

另外，由於天氣不佳，JR西日本1日有多班列車全線或部分區間停駛，根據JR西日本網站資訊，山陰線長門市至小串之間，以及美禰線厚狹至長門市之間列車因大雨而停止營運。