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手機電池出現「5現象」要小心！專家警告：恐起火、爆炸

使用手機時，也要注意電池是否出現老化現象。（示意圖／翻攝自unsplash）

▲使用手機時，要注意電池是否出現老化現象。（示意圖／翻攝自unsplash）

圖文／CTWANT

手機已然成為現代人日常生活的一部分，但隨著使用時間變長，電池老化的狀況就愈加嚴重，而外媒《Android Police》就指出，即使是評價高、號稱電池壽命極長的手機，也逃不過電池損壞的命運，若出現了以下5種現象，就該考慮汰換電池了，以確保安全。

1. 電池循環次數超過500次

手機使用的是鋰電池，電量從100%用到0%再充至100%，這樣就是1次循環。而一顆鋰電池的電池循環次數大約為500次，超過500次以後，電池效能就會逐漸降低。

2. 手機充電慢或根本無法充電

造成這種狀況可能有很多原因，如製造商電池規格差異、充電器或充電線有問題，可以先嘗試清潔充電器或更換充電線，若問題沒有改善，那可能就是電池已經出現狀況。

3. 手機有電卻突然關機或無法開機

可能是由於電池故障所導致，或是電池與手機主機板接觸不良造成，若嘗試「恢復原廠設定」也無法改善，選擇更換電池將是更為便宜的選擇。

4. 手機過熱或異常發燙

這可能是由於手機使用過度、電池內部短路，或電池電極損壞而造成，若嘗試正確關閉應用程式並重啟手機仍無法回復正常溫度，應選擇汰換電池。

5. 電池膨脹或漏液

漏液的電池可能使手機的內部零件被腐蝕損壞，並導致手機資料遺失，當電池膨脹或漏液時，還可能使得手機起火、爆炸。

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