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「女力前進、翻轉社區」　台東第一場次宣導登場

▲女力團體走入社區發揮影響力。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲女力團體走入社區發揮影響力。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

臺東縣政府推動「女力前進、翻轉社區婦女及性別平等宣導計畫」，進行為期半年共10場次下鄉巡迴服務與宣導活動，第1場次於1日在臺東市南王據點啟動，副縣長王志輝代表縣長前往致意，期盼透過跨局處與跨領域合作，提升公私協力量能，並藉由女力提供服務，除讓女性走入社區，提升性別社會參與，破除性別刻板印象，更進一步發揮女性影響力。

饒慶鈴縣長指出，婦女權益及性別平等一直是全球關注的議題，也是一個國家民主進步的指標，臺東縣人口組成包括占比48.9%的女性人口、37%的原住民人口、1.7%的新住民人口以及18.15%的老年人口(截至112年底)，不同族群中存在著許多傳統的性別刻板印象與文化差異，需要勇於改變舊思維，發揮集體力量持續推動性別平等及反對一切形式的性別歧視，協助不利處境者追求平等生活及受到更多關注與社會包容。

社會處長陳淑蘭表示，縣府因應多元議題發展各類服務方案，並運用彩繪人生基金補助民間團體發展創新服務，113年上半年培力臺東縣新心好客關懷協會創發「新住民鄉村巡迴指甲修護與足部護理計畫」，透過12小時指甲及足部護理課程與實務操作訓練，培訓15位新住民姊妹學習老年疾病、足部常見問題及足部照顧衛教與保養實務等，組成足部護理團隊進行鄉村巡迴服務。

為延續及跨大女力力量發揮，縣府社會處整合新住民足部護理、義剪及婦女中心經絡調理等三大團隊，運用公益彩券基金規劃為期半年的前進社區計畫，更納入社區防暴宣講，從宣導教育破除迷思、性平問答活動拉近距離，結合在地公所、社區照顧關懷據點與原住民族文化健康站，以外展方式提供社區服務，提供長輩「剪去煩惱、足感心」的暖心服務，以期性別平等意識能在每個人心中萌芽，進而落實推動婦女權益與性別平等，促進性別地位實質平等、保障性別人權，消除性別歧視。

社會處進一步說明，為加強婦女福利與服務，縣府積極建構家庭照顧者支持體系、普設托育照顧機構、主動下鄉辦理托育專業訓練及友善就業環境，並設立婦女中心及新住民中心辦理一般婦女成長講座、教育課程、權益促進活動，針對脆弱處境個人與家庭提供支持性服務，如特殊境遇家庭經濟扶助、實物銀行物資濟助、未成年懷孕、未婚媽媽經濟支持及關懷處遇等服務，秉持饒慶鈴縣長「開放．整合．創新」的施政理念，以全齡、全心、全程的信念，持續續透過跨局處與公私協力合作，以落實聯合國永續發展目標SDGs5「性別平等」，讓「性別平等」得以實踐、「在地照顧」能夠展現，打造性平友善、樂齡安居的幸福臺東，相關資訊均可於社會處官網(https://taisoc.taitung.gov.tw/WebSite/Page/index.aspx)或臉書獲得，歡迎民眾多加運用與洽詢。

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