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社會 社會焦點 保障人權

台中社區規定寵物足不落地！夫妻拒繳12.9萬罰金　挨告結果出爐

▲▼黃金獵犬。（圖／示意圖／免費圖庫Pexels）

▲盧姓夫妻不理社區規範，帶自家黃金獵犬進出大廳等公共空間，遭管委會開出129張罰單，雙方也因此鬧上法院。（圖／示意圖／免費圖庫Pexels）

記者劉人豪／台中報導

台中一對盧姓夫婦，不甩所居住社區定的「寵物足不落地」管理，將自家飼養的黃金獵犬天天牽進牽出，夫妻倆遭管委會開立多達129次罰單，每張1000元共12萬9千元，夫妻堅持不繳，管委會提告後一審判夫妻需賠10萬1千元，夫妻上訴後認定管委會逾越授權判免罰；另夫妻不滿要以推車方式或由地下一樓車道側進出，更一審判決仍要用推車。

根據判決，台中該社區的管委會提告主張，一對盧姓夫妻屢次牽著所飼養的黃金獵犬進出社區公共空間，如大廳、電梯、公設等，但社區內《寵物管理辦法》規定大型寵物應置入推車，或以鏈條拴住並佩戴好口罩，並由地下一樓車道側通行，每次都勸導夫妻倆並開出罰單，但2人仍依然故我，光在2022年1月15日至2月7日間，輪流帶狗晃來晃去，丈夫被開出33張罰單，而妻子更是高達96張，但2人一張都不繳。

管委會認為此舉已影響住戶公共安全與衛生，且經過多次催討與勸導未果，別無他法向法院提出訴訟，追討夫妻倆總共12萬9千元的罰款，並要求夫妻倆停止這種行為。

盧姓夫妻堅持捍衛立場，認為社區內的寵物規定為「不得妨害清潔、安全、安寧」，與禁止寵物出入公共空間無關；且社區車道沒規劃人車分道，竟要求飼主帶寵物從車道通行，不但增加危險，也妨害車輛正常往來，並不合理；也強調他們家的黃金獵犬個性溫馴，沒有任何攻擊性，也已經依規定牽繩、戴口罩了，總和以上卻要他們付罰款，侵害養寵物的權力也侵害財產權。

黃金獵犬。記者黃郁棋攝

▲黃金獵犬又稱為金毛犬，最常見的家犬之一。(示意圖／資料照)

管委會再反駁，並不是限制寵物進出大廳，只是請夫妻倆將使用推車落實寵物不落地，且社區成立20多年來，住戶間互相尊重屬常態，盧姓夫妻住在這裡也近18年，應該已熟知寵物出入的相關規定。

法官認為，社區以規約或辦法訂立適合的規範，住戶自應受拘束；而法律保留如住戶規約等私法自治範圍，由社區多數人決議的條約，性質上屬法律行為中之合同行為，不同意的人也具拘束力，於是認為具有私法上法律之效力，檢視管委會提出的影像紀錄與罰單後，認為其中101張成立，判夫妻倆需繳納10萬1千元罰款。

夫妻上訴後，台中高分院認為，管委會的規定逾越社區規約授權範圍，因此管委會不得依該約定課予罰款，判決免罰，不過要以推車方式進出，或走地下一樓車道側進出。

夫妻不服再上訴，以推車方式攜帶寵物進出社區公共場域，或僅得由專供車輛通行的地下一樓車道進出社區，與維持社區清潔、安全、安寧之授權目的無關，且電梯窄小，大型寵物推車無法進出。

台中高分院認為，以推車方式為適度隔離寵物與其他住戶接觸距離，亦可避免大型寵物突然失控衝撞其他住戶，或因寵物與住戶接觸距離過近引發寵物或其他住戶間之情緒焦慮， 判決除用推車外，不得攜帶寵物進入大樓社區電梯、梯廳及大廳。

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