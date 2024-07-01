歡慶稅務節　台東稅務局結合日光寺舉辦捐血活動

▲臺東稅務局結合日光寺舉辦溫馨稅月挽袖捐血活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

臺東縣稅務局為歡慶稅務節，6月29日與佛光山日光寺光明第一分會及臺東捐血站合作，舉辦溫馨稅月挽袖捐血活動，透過捐血抽大獎活動，吸引不少民眾加入捐血救人的行列，當天共募得135血袋。

臺東縣稅務局李素琴局長表示，每年7月1日為稅務節，為歡慶稅務節，今年再次與佛光山日光寺光明第一分會，於台東捐血站舉辦「溫馨稅月、挽袖捐血」活動，目的是希望歡慶稅務節的同時，也能藉由跨機關合作捐血活動邀請鄉親朋友共襄盛舉，挽起袖子捐出熱血，挹注目前臺東缺血血荒。

為鼓勵民眾呼朋引伴踴躍參與，當日完成捐血的朋友除了可獲得臺東捐血站之贈品、日光寺提供的良質米及稅務局提供的生活用品外，稅務局還特別加碼舉辧摸彩活動，準備夏天必備小家電(如空氣循環扇、18吋無葉電風扇及抗敏負離子空氣清淨機)等好禮，成功吸引民眾捐熱血挹注血庫及捐發票幫助縣內弱勢團體。

稅務局指出，當天的捐血活動共募得135血袋及4181張雲端發票及1300張紙本發票，本次公益活動除挹注台東血庫之外，也幫助弱勢團體募得發票，是一場具有多元公益性的稅務節活動。