妹子看夜景！男網友硬約砲「結局爆恐怖」　全場抖：妳還活著

▲男網友狂說要約砲。（示意圖／非新聞當事人／記者鄺郁庭攝）



網搜小組／劉維榛報導

「第一次遇到這麼可怕的網友！」一名女網友哀喊，約了APP交友軟體男生見面，看夜景的回途中，其實對方早有陰謀，路途中，對方要求約砲，原PO頻頻拒絕後，男網友開始威脅暗示，不願意就會被丟下車。最後對方改討300元才放原PO下車，恐怖經過讓網友看傻「還好妳還活著！」

一位妹子在Dcard表示，她玩交友App一至兩年了，不料最近遇到可怕的網友，甚至形容比詐騙還恐怖。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO細述了整個事件的發生過程，一開始騙去看夜景，回程時，男生說要約砲，「我不要還跟我談條件」，說要給油錢，還威脅說「他朋友把女生直接趕下車」，不斷要與原PO發生關係。

盧到最後，對方怒討300元才放她下車，所幸原PO沒有就此失身，「一次遇到這種的，還講得他的行為很正常，說什麼大家都是這樣的，我嚇哭，到現在手還在抖。」

底下網友熱議，「不正常，不是每個人約出遊就是想發生關係的，第一次見面，還是找白天交通方便人多的場所吧」、「真的好恐怖，建議第一次見面約在人多的餐館，而且最好告知一個身旁朋友，萬一妳不見了還有人會幫忙尋找、聯絡」、「超恐怖！去軟體上檢舉他」、「太恐怖了，還好妳還活著，見網友約人多的地方，才不會有危險」、「也太可怕了，差點被性侵，幸好妳沒事」。