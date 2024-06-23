夜衝擎天崗！曖昧牽手「下一幕嚇爛她」　全場看傻：真•四腳獸

▲原PO看夜景被一群牛嚇壞。（示意圖／記者彭懷玉攝）



網搜小組／劉維榛報導

「晚上千萬別去擎天崗看夜景！」一名妹子直呼，某次與曖昧對象夜衝擎天崗，正當兩人默默牽手散步時，「突然...眼前一整群牛出現」，嚇得原PO花容失色不知所措，「很怕他們像西班牙的鬥牛一樣，會突然衝過來！」文章曝光後，全場笑虧「沒踩到牛大便都算你幸運」、「原來遇到真．四腳獸」。

一名網友在Dcard表示，很多年輕情侶很喜歡去陽明山看夜景，她當然也不例外，但去過一次後，原PO堅決晚上再也不去。

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原PO說，當時與曖昧對象去擎天崗，一路上有說有笑，但抵達後，視線很黑且道路不好走，對方還默默牽起原PO的手，讓她內心小鹿亂撞。殊不知下一幕場景讓原PO崩潰，「走著走著慢慢走到一片草地，沿著圍欄的路走著走著，突然...眼前一整群牛出現！」

這個驚人的景象讓原PO完全不敢移動，內心更上演小劇場「很怕他們像西班牙的鬥牛一樣，會突然衝過來！」她強調，夜裡的陽明山真的非常黑，幾乎什麼都看不到，「奉勸各位怕牛的，晚上別去擎天崗！」

文章曝光後，全場紛紛歪樓，「齁...還以為有飄點」、「原來遇到真．四腳獸」、「超好笑，還好沒穿紅色的」、「我還有看過穿山甲，很多年以前...還嚇到」、「靠背!一開始還以為會是鬼故事」、「我以為可怕的是牛便便（真的多到爆炸）」、「我曾經在擎天崗上面打撲克牌，周圍都是牛，沒事」、「沒踩到牛大便都算你幸運」、「擎天崗有牛不是一件眾所周知的事嗎？之前上好幾次新聞，沒有要臭啦，純疑惑原PO超可愛聽起來超有趣」。

也有過來人崩潰+1，「同意！也曾經跟曖昧對象晚上還在那邊，離開的時候真的看到黑黑的東西在你旁邊晃，真的有夠恐怖，發現是牛的時候更恐怖...那時候我就一直在想我要是死於被牛衝撞是不是很荒謬」。