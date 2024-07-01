苗栗縣副縣長邱俐俐今上任　鍾東錦：銜接中央與地方溝通

▲苗栗縣政府新任副縣長邱俐俐（左2）今天就職，縣長鍾東錦和各界賀客盈門。（圖／記者楊永盛翻攝）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣政府副縣長鄧桂菊歷任縣長徐耀昌、鍾東錦，在任9年半創下苗栗縣政府紀錄、6月底光榮離職，遺缺由立委陳超明國會辦公室執行長邱俐俐接任，邱今（1日）天風光履新、各界賀客盈門。縣長鍾東錦期借重邱俐俐在中央豐富的歷練與實務經驗，共同帶領縣府團隊精進縣政，邁向新的里程碑。

苗栗縣副縣長鄧桂菊，原先為救國團苗栗縣團委會總幹事，前縣長徐耀昌初上任邀她入府，在副縣長職位長達9年6個月又6天，創下苗栗縣自治史以來、任期最久的副縣長，因家庭因素等考量，她主動提出離職。縣長鍾東錦兌現競選承諾，邀請跟立委陳超明關係密切的邱俐俐接棒副縣長。

▲苗栗縣政府新任副縣長邱俐俐今天就職，縣長鍾東錦和各界賀客盈門。（圖／記者楊永盛翻攝）

今天上午11時邱俐俐上任前，她先到相關局處訪視和致意，在辦公室走廊舉辦簡單隆重的就任茶會，立委陳超明各鄉鎮幹部、18鄉鎮市長、縣農會及各鄉鎮市農會的「三巨頭」理事長、常務監事、總幹事、各民間團體、民眾黨苗縣黨部主委馮啟彥和鄉親等都前來祝賀，賓客盈門。

鍾東錦指出，邱俐俐在擔任立委陳超明國會辦公室執行長期間，不論主持會議或是協調事務都展現很強的能力和高度的執行力，相信她一定可勝任副縣長工作，由於他從政不久，中央並不熟悉，將來時間若不許可，要麻煩副縣長多到中央活動，尤其苗縣的財政結構特殊，還是需要中央的資源，才可大步跨前，在他任內一定與副縣長邱俐俐、縣府團隊努力認真，共同打造苗栗成為農業、觀光、科技大縣。

邱俐俐感謝縣長鍾東錦的指派和邀任，她在擔任立委陳超明國會辦公室主任期間，經常與中央部會溝通協調法案及相關案例，她將以此經驗，全力以赴協助推動縣政，為縣長分勞解憂，為百姓謀福造利；她更向縣府員工喊話說，大家沒有高低之分，只有左右之誼的合作關係，她是只知低頭做事，不知抬頭做人的人，落實執行縣府的理念和政策。



陳超明與邱俐俐「關係密切」，眾所皆知。陳超明感性的說，邱俐俐從年輕陪伴他到現在，一路奮鬥、打拚，不管他成功失敗，邱永遠在旁邊扶助、協助他，稱讚她對事情非常執著，堅持做對的事，未來他會與立委邱鎮軍協助苗栗縣爭取更多的建設經費，為地方好好服務。

縣府指出，新任副縣長邱俐俐（53歲），曾在美商陶氏化學、敦品化學等公司服務，具備企業行政管理能力與經驗，任職陳超明立委國會辦公室執行長期間，熟悉中央各部會與部會首長建立良好人脈關係，在地方更勤跑基層，協助立委為苗栗縣爭取中央資源，如在拱天宮、秋茂園、新埔車站、台鹽精鹽廠等景點，打造海岸觀光廊帶等，並全力協助推動重大法案，戮力服務縣民造福鄉親。