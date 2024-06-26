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北市新增第10處違規停車科技執法　大巨蛋前7／1全面啟用

▲▼北市警交大設置第10處違規停車科技執法場所，就在北市大巨蛋前。(圖／記者邱中岳翻攝）

▲北市警交大設置第10處違規停車科技執法場所，就在北市大巨蛋前。(圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市大巨蛋於2023年底建置完成正式啟用，北市警局交通警察大隊為了維護周遭交通秩序以及順暢度，特別在大巨蛋前（忠孝東路4段、光復南路至逸仙路口)設置違規停車科技執法裝備，預計在7月1日開始正式使用，也是北市取締違規停車科技執法的第10處，也是北市實施科技執法的第39處。

北市警局有鑑於大巨蛋落成後，恐會影響附近周邊的交通秩序，有違規停車的亂象產生，所以在臺北大巨蛋前（忠孝東路4段-光復南路至逸仙路間），設置取締違規的科技執法設備，預計在2024年7月1日正式啟用，並且開始執行取締違規車輛。

北市已啟用科技執法地點計38處，包括自強、辛亥2個隧道分別有區間測速、市民、建國高架道路科技執法2處、路口多功能取締25處及違規停車路段取締9處，7月1日將新增大巨蛋忠孝東路側違規停車1處，所以全北市目前共計有39處科技執法取締交通違規。

北市警局交通警察大隊表示，違規停車科技執法設備係透過車牌辨識系統自動判讀違規車輛資料，如發現偵測區內有違停車輛即自動執行蒐證，再由員警從嚴審查、認證舉發，同時配合現場警告牌面提醒，減少違規情形發生。

北市目前於9處車站、醫院、重要幹道等地點啟用違規停車科技執法，包括，市府轉運站、台北車站、台北醫學院、馬偕醫院、南港車站、台北轉運站、內湖路1段739號、捷運公館站以及台北榮總醫院前。

交通警察大隊也統計該9處2024年5月取締1264件，與測試期間月平均件數1萬9042件比較，違規減少93.4%，顯示科技執法實施後，整體違規數大幅降低。

北市警局表示，科技執法目的是希望遏止違規、促進交通順暢，違規停車影響車流動線，進而提升事故發生風險，呼籲駕駛人務必遵守道路交通規則，勿貪一時便利於禁止臨時停車線、公車停靠區、人行道等處違規停車，以保護自己與他人用路安全。

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