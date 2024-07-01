台中高鐵娛樂購物城引進歐洲「凱賓斯基酒店」　估2028年營運

▲高鐵台中站最大的土地開發案「台中高鐵娛樂購物城」全區模擬圖。（圖／鐵道局提供）

記者蔡亞樺／台北報導

緊鄰高鐵台中站最大的土地開發案「台中高鐵娛樂購物城」於6月30日舉辦動土典禮，開發內容包含購物中心、電影院、五星級酒店等休閒購物空間，引進歐洲最雋永的酒店品牌「凱賓斯基飯店集團」，預計2028年中完工營運。

鐵道局今（1日）發布新聞稿表示，與第一大國際開發股份有限公司於2021年11月15日簽訂「台中高鐵娛樂購物城」開發經營契約，為70年設定地上權，範圍包括烏日區新高鐵段69、70、71地號土地，面積15萬8340.20平方公尺（約4.8萬坪）。

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▲鐵道局長楊正君出席「台中高鐵娛樂購物城」動土典禮。（圖／鐵道局提供）

鐵道局進一步指出，該開發案包含購物中心、電影院、五星級酒店等休閒購物空間，並搭配A級商辦大樓、多功能劇場及藝術博物館等設施，其中引進歐洲最雋永的酒店品牌「凱賓斯基飯店集團」進駐，預計2026年完工，全案預計2028年中完工營運。

鐵道局表示，該案基地是高鐵沿線車站特定區事業發展用地面積最大的一塊基地，交通優勢不勝枚舉，包括是中部地區唯一擁有三鐵共站之交通核心區域，且附近的國道、快速道路、省道四通八達，交通優勢絕佳。

鐵道局表示，周邊地區已有諸多的民間投資案及民間業者開發的案件，並有大台中地區山海線鐵路雙軌高架化、台中都會區鐵路高架捷運化等軌道建設計畫等，加上軌道經濟的發展所帶來人流、物流、金流等，烏日轉型商業新城巿，成為台中新的地標城市。