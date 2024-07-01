到越南旅遊！他一看街景「以為在台北市」　網見2圖驚呆：比我們好

▲越南街景照。（圖／翻攝自PTT）



記者施怡妏／綜合報導

40歲型男髮型設計師Nick花70萬元，迎娶18歲越南新娘的故事，在網路上掀起熱論，就有網友指出，演算法推薦他一篇文章，有台灣人到越南旅遊，在遊覽車上睡著，醒來後看了街景，路上滿滿的機車、民宅的陽台鐵窗，乍看之下還以為自己待在台灣，不少網友看了也驚呼「真的有夠像」。

有網友在PTT發文，「越南街景也太像台北了吧！」最近滑臉書時，被演算法推薦一篇越南街景的貼文，「一位老兄寫說，遊覽車醒來還以為在台北市」。原PO仔細一看街景照片，從機車的密集度，到建築物的鐵窗設計，都讓人感到熟悉，「跟台北市也太像了吧，難怪越南女生嫁來台也沒差，有沒有越南街景和台北市超像的八卦？」

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貼文曝光，掀起網友討論，「沒有頂樓加蓋，失敗」、「少了頂樓加蓋和騎樓停滿機車」、「要是沒帶安全帽，就像南部了」、「台北市容就胡志明跟馬尼拉水準沒錯」、「台灣的街景以先進國家來說算很爛」、「難怪他們來台灣，都那麼快就適應」、「人行道比我們還好，沒車在上面」、「短短這幾年已經被越南追上了」、「第一張真的超像公館圓環」、「不只越南，泰國有些地方也像台灣」。

▲網友直呼超級像。（圖／翻攝自PTT）



也有網友指出，「那喇叭催到底的噪音就不像了」、「河內真人行地獄，紅綠燈是擺設」、「越南沒有人遵守交通規則的」、「越南交通再更亂一點」、「沒有喔，滿地垃圾沒拍到」。

曾去過越南旅遊的網友表示，「疫情前有去過一次河內下龍灣旅遊，看到街景第一個感覺就是70-80年代的台灣，跟電影台裡面那些老國片的場景一模一樣，比較特別的是他們路上每一棟房子面寬都比較窄，又蓋到4-5層整個看起來房子就細細長長的，可是到了郊區那些一兩層的平房就沒這問題，馬路有些地方標線都沒畫好，路上多車的時候都分不出來是幾個車道的路，他們超愛按喇叭有夠吵，跟台灣改管猴子有得拚」。