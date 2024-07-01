統促黨主席張安樂被控違反政治獻金法　二審仍無罪

▲張安樂被控違反《政治獻金法》，二審仍獲判無罪。（圖／記者翁伊森攝）

記者吳銘峯／台北報導

「中華統一促進黨」主席「白狼」張安樂，遭檢方指控收受政治獻金未如實申報，依照違反《政治獻金法》等罪起訴，但一審僅依照「偽造文書」等罪判刑8月，得易科罰金24萬元。案經上訴，高等法院1日的二審仍將政治獻金法部分判決無罪；另外偽造文書部分仍判刑8月。依照《刑事妥速法》，檢方上訴第三審受限，張安樂違反《政治獻金法》可望無罪確定。

張安樂可望免入獄脫身，至於本案中他的兒子張瑋、兒媳王姝茵，被檢方指控任意挪用公司款項，將華夏大地旅行社視為家族禁臠，這部分一審認定張瑋犯下《公司法》、《商業會計法》共9罪，合計判刑3年1月；另外王姝茵也被認定犯下《商業會計法》等8罪，共被判刑3年11月，一審均未對2人定應執行刑。

而全案上訴二審後，張瑋部分仍遭維持，由於他犯下的9罪中，因業務侵占罪被判刑1年，不得易科罰金，未來若就此定讞就須入監。另外王姝茵部分則獲判緩刑4年，但須於判決確定後服80小時義務勞務，並接受3場法治教育課程。2人部分仍可上訴。

本案檢方起訴指出，張安樂涉嫌在2006年統促黨創黨後，未申請設立專戶，就先收受209萬多元的個人捐獻政治獻金。另外，張瑋經營的華夏大地旅行社也長期免費借出10輛小貨車，供統促黨無償使用；這部分至2018年底累積租金達447萬餘元。檢方認為無償使用在性質上就是捐贈，但統促黨與旅行社均未依法申報，有違反《政治獻金法》之嫌。

另外檢方也指控，張安樂掛名兒子旅行社的顧問，但就是人頭員工，申報月薪7萬2800元，涉嫌逃漏稅共77萬餘元。而檢方也查出，張瑋夫婦自2013年4月到2016年6月，涉嫌任意挪用公司款項，並將其中不少費用侵占私用，不法所得共約5138萬元。

當時檢方提起公訴，被告除了張安樂、張瑋夫婦以外，還包含多名統促黨黨工。黨工部分一審大多獲判無罪，上訴二審後，高院1日也駁回上訴。至於張安樂、張瑋夫婦，高院則做出如上判決。