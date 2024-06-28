更保台東分會母親節活動　檢察長柯宜汾盼母愛助收容人復歸社會

▲台東地檢署檢察長柯宜汾（左一），參加台東監獄母親節懇親活動。（圖／臺灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／綜合報導

更生保護會台東分會在母親節時間，連續參加於臺東監獄、泰源監獄及臺東戒治所三處監所舉行懇親活動。台東地檢署檢察長柯宜汾表示，母愛對收容人非常重要，收容人也非常期待面對面懇親，她也盼望藉由母愛，能幫助收容人更快復歸社會。

5月6日至5月8日一連三天，更生保護會臺東分會參加臺東監獄、泰源監獄及臺東戒治所三個監所的母親節懇親會，希望透過實際行動支持，帶給收容人一個溫馨感恩的母親節氛圍。

其中在台東監獄舉行的懇親會中，包含柯宜汾、更生保護會臺東分會常務委員楊碧玉、委員黃明春及臺東分會工作人員均參加，並與臺東監獄典獄長林順斌一同贈送康乃馨給現場的媽媽們，向她們說一聲「辛苦了」！看著每一位媽媽露出的笑容都讓人無比溫暖。

柯宜汾表示，所有收容人都是社會一份子，雖然因做錯事進入高牆內接受國家刑罰制裁，但絕非是浪費生命虛度光陰，而是在這裡接受生命改造，建立起正確的人生觀、學習技能，期許順利復歸社會。

她也強調，面對面懇親是收容人很期待的活動，藉由見面互動，讓他們能再次與久違的家人團聚，重新體會家庭支持與溫暖；母親是偉大的，孩子不論犯什麼錯，只要能向善，母親的愛都能永遠持續，也希望透過關懷活動，讓收容人在親情的灌溉下能夠成為成功復歸社會的動力。