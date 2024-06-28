「殯葬大亨」朱國榮龍炒股判刑遭求償　投保中心二審獲賠7532萬

▲朱國榮炒作龍邦股票，遭投保中心求償，二審再判賠7532萬餘元。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

因多起案件遭重判的「殯葬大亨」國寶團總裁朱國榮，目前已經逃亡海外遭通緝。他多次利用人頭戶炒作「龍邦國際興業」股票與權證，造成股價嚴重波盪。其中他2012年11月到2013年2月的炒作中，獲利達5億多元，投保中心也代投資人起訴求償，高等法院二審判決朱國榮須賠償7532萬餘元。可上訴。

朱國榮在2011年到2013年間，兩度利用人頭戶炒作「龍邦國際興業」股票與權證。朱國榮一審遭重判15年，但高等法院二審卻輕判8年；最高法院認為二審判決有諸多矛盾，去年底撤銷原判，發回高等法院更一審。

其中朱國榮第一波炒作龍邦股票的部分，財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心（即投保中心）接受262名投資人委託，求償2億8923萬7125元。但一二審法院最後均僅判准9641萬2375元。

朱國榮等人在2012年11月到2013年2月間，鎖定龍邦股票進行的第二波炒作，以相對成交、連續高買等方式，在3個月內將每股19.1元，炒高到每股34元，上漲14.90元，漲幅達78.01％。投保中心也接受投資人委託，起訴請求朱國榮等人連帶賠償7532萬4800元。一審法院全數判准，案件上訴第二審。

高等法院二審期間，朱國榮潛逃出境遭到通緝。而全案於28日宣判，高院仍舊認定朱國榮等人確實不法侵害投資人的財產，駁回雙方上訴，仍判決朱國榮等人連帶賠償7532萬4800元。