以為只是小感冒！天選之人「首次確診」曝4恐怖症狀：半死不活

▲近期新冠確診、流感病患暴增。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

咳嗽是感冒最常見症狀之一，尤其近期新冠、流感疫情大流行，周遭咳嗽聲此起彼落讓人心慌慌，一名網友表示，過去三年新冠疫情嚴重時，都沒有中鏢，卻在最近首次確診，本來以為只是小感冒而已，經歷過後才知道，喉嚨彷彿像被刀割一樣痛，貼文釣出許多過來人，「去年確診直接瘦5公斤」。

有網友在PTT發文，「大家還記得確診多可怕嗎？」在新冠肺炎流行的三年裡未曾確診，然而在最近的疫情中確診了，導致他近期心情變得很負面，手機跳出的通知全是催繳帳單、廣告和業務的訊息，更讓他感到壓力爆棚。

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他回憶起以前看新聞報導時，很多人在感染新冠肺炎後被隔離，心情非常鬱悶，「本來覺得就小感冒而已，莫名其妙，自己經歷了終於明白」。他透露確診後的症況，身體忽冷忽熱，呼吸困難，喉嚨痛得像被刀割，肚子空卻痛到沒食慾，整個人半死不活。

貼文曝光，許多人分享確診的慘況，「去年時還以為自己中暑，結果確診」、「去年中喉嚨像被刀割兩周，直接瘦5公斤」、「命都去半條了，有夠不舒服」、「直接躺一個禮拜，每天都在昏睡中度過，最後一天血壓還飆破170，差點以為要掛了」、「上禮拜確診，喝水喉嚨也會痛，期間吃了兩盒普拿疼」、「去年時還以為自己中暑，結果確診」、「上周第一次中鏢，喉嚨痛了一天」。