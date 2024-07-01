　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸17歲羽球小將猝死！姊姊淚控「救助不及時」：一度聯繫不上教練

記者鄭思楠／綜合報導

在印尼舉行的2024亞洲青年羽毛球錦標賽混合團體小組賽中，大陸羽球17歲小將張志傑突然暈厥，送醫後不治身亡，得年17歲。在社交媒體上，張志傑的姊姊悲憤發聲，控訴「救助不及時、醫療水準不過關」，「所以有人能給我們一個交代嗎？」

▲▼中國羽毛球隊的17歲小將張志傑去世。（圖／翻攝自微博）。

▲張志傑比賽中突然倒地抽搐。（圖／翻攝自微博）。

此前，亞羽聯和印尼羽協1日在公告中寫道，「中國單打運動員張志傑在傍晚的一場比賽中暈倒在球場上，被送往醫院後於當地時間昨天23時20分去世。張志傑在小組賽對陣日本隊的比賽中暈倒，賽事醫生和醫療小組對他進行了搶救。他在不到兩分鐘的時間內就被救護車送往醫院。」

亞洲羽毛球協會、印尼羽毛球協會和組委會對此深表悲痛，並向張志傑的父母、家人和中國羽毛球協會表示最深切的慰問，「世界羽壇失去了一位天才選手。」

▲▼中國羽毛球隊的17歲小將張志傑去世。（圖／翻攝自微博）。

▲姊姊發文。（圖／翻攝自微博）。

姊姊在微博發文稱，「今天下午看直播，看著看著他就倒下了，中間抽搐了幾下之後他還是有生命現象的，還抬頭了，經過了漫長的等待之後醫護人員才趕到，一直在聯繫教練，直到9點半左右我們才聯繫上，得知最後的希望是轉院治療，最後告訴我們已經去世。他才17歲，你說第一時間就救助了，你說當地的醫療條件太差了，我還是不能接受。 」

姊姊控訴，「你們還要在公告裡強調兩分鐘所謂及時的救助，我們的孩子交給你們，是為了到一個救助不及時，醫療水準不過關的地方打比賽的嗎？ 」

▲▼中國羽毛球隊的17歲小將張志傑去世。（圖／翻攝自北京青年報）

姊姊淚憶，「他是一個特別乖的孩子，他今年第一次拿到的獎金就全部拿來給我和媽媽和爺爺奶奶買禮物，他特別認真的對待羽毛球，昨天他還在分享自己吃的晚飯給媽媽，昨天是我的生日，他還沒有跟我說姊姊生日快樂，你說你打完比賽之後要回家裡住兩天的，我們都在等你回來。因為不能立馬趕到印尼，也只能麻木的跟親戚朋友通知這個資訊，我如何接受呢，我就算鑽牛角認為這是不及時的醫療團隊和差勁的醫療條件而導致的最糟糕的結果。」

她說，「張志傑，你才17歲，你昨天才把你保送大學的證書寄回家。」

ET快訊
BMW敞篷哥載短裙妹囧了！違停通化夜市火燒車
老司機才知！「移工假日天堂」被抄　熱褲短裙妹傻眼趴地
TOYOTA「油電入門新小車」！油耗32km／L超省油　折合
獨／認識「真的謝金河」也被騙　地產大亨投資1.5億飛了
17歲羽球小將猝死瞬間曝　姊姊淚控「救助不及時」
罹肺癌「轉移腦膜數度復發」　28歲蔣智豪：痛到想結束一切
穿比基尼吃鍋　五大鍋物享1折

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

又一外資離場！亞馬遜Kindle電子書店正式退出中國市場

「財神魚」疑長腫瘤！女子急花千元送醫治療　她：金錢不可衡量

陸17歲羽球小將猝死！姊姊淚控「救助不及時」：一度聯繫不上教練

陸將再送香港一對貓熊　特首：感謝中央

比賽一半倒地狂抽！陸羽球「天才選手」張志傑去世　得年17歲

陸天兵科技「天龍三號」火箭試射失控升空　墜山區爆炸畫面曝光

高空作業員不慎破壞花圃！屋主氣炸衝樓頂「砍斷安全繩」

女兒考上理想大學！嗨喊「要買名牌包」挨罵　家長討拍反被嗆

健身14年！50歲大媽逆襲成小姐姐　超猛身材曝光

銀行吃錢？亡夫近60萬存款竟「離奇消失」　女子投訴才喊失誤

Lulu金曲開場「冒嬰兒聲」突喊卡　大唱〈蘑菇濃湯〉改編成金曲版

當你不小心台灣狗以...　自己笑VS裝沒事

巴西女凌晨3點被寵物犬叫醒　驚見路上一排水豚大軍遊行

嘉義沉睡的酥皮濃湯爆紅　客人想點餐要先叫醒老闆

熱狗唱到一半麥克風無聲：就是要看歌手失誤出糗

生物股長飆《火影忍者》神曲　《青鳥》前奏一下..全場嗨炸！

熱狗表演麥克風出包「快尿褲子」　封王前算塔羅吐心聲：X！好想拿獎

陶晶瑩唱一半遇「粉絲丟內衣」　荳荳突上台曝「18歲最想喝酒」

儒哥車隊上武嶺遇砂石車逼車　女學生險被輾！警開罰＋扣牌

金曲獎杯使用介紹：按摩.練功...跟放著（？）　#星光雲REELS

又一外資離場！亞馬遜Kindle電子書店正式退出中國市場

「財神魚」疑長腫瘤！女子急花千元送醫治療　她：金錢不可衡量

陸17歲羽球小將猝死！姊姊淚控「救助不及時」：一度聯繫不上教練

陸將再送香港一對貓熊　特首：感謝中央

比賽一半倒地狂抽！陸羽球「天才選手」張志傑去世　得年17歲

陸天兵科技「天龍三號」火箭試射失控升空　墜山區爆炸畫面曝光

高空作業員不慎破壞花圃！屋主氣炸衝樓頂「砍斷安全繩」

女兒考上理想大學！嗨喊「要買名牌包」挨罵　家長討拍反被嗆

健身14年！50歲大媽逆襲成小姐姐　超猛身材曝光

銀行吃錢？亡夫近60萬存款竟「離奇消失」　女子投訴才喊失誤

讀賣巨人派駐台球探後首位簽約！平鎮左投黃錦豪披041號戰袍

揭郭國文、賴瑞隆也曾要提高罷免門檻　國民黨團轟「雙重標準」

郭彥均曝童年陰影「家人卡債破百萬」！　只辦1張信用卡全因帳單恐懼

「豪大大雞排」西門店收攤　壓垮老闆「2導火線」曝光

都交接完了！她離職後「主管還打電話問問題」　網一面倒：何必呢

流理台排水口「竟長出綠豆芽」！　蔡阿嘎進工作室傻眼：看起來很健康

西華飯店開拆！　將蓋25層鋼骨豪宅、容積率飆933%

賴清德見斷腿虎斑犬「我要領養牠」　被「斑斑」熱情眼神打動

又一外資離場！亞馬遜Kindle電子書店正式退出中國市場

男子想發財...辦約定轉帳投資虛擬貨幣平台　行員警方聯手阻詐

欠扁鸚鵡意外入鏡測速照相機　鳥嘴狂啄：抓到違規了沒呀～

大陸熱門新聞

50歲大媽「健身14年」回春！超猛身材曝光

高空作業員弄壞花圃！屋主竟砍斷他安全繩

比賽一半倒地狂抽搐！陸羽球運動員張志傑離世

中國民企「天龍三號」火箭試墜山區爆炸

女兒考理想大學想買包　母討拍反被嗆

陸17歲羽球小將猝死！姊姊淚控救助不及時

格力女董座嗆小米「你的技術是什麼？」

山寨爆紅！「大陸第一杰倫」巡演喊卡

銀行吃錢？亡夫近60萬存款竟「離奇消失」

健身14年！50歲女逆襲成嫩妹　粉絲全看傻

女用牙線棒摳存錢罐　偷走閨蜜2.5萬

法拉利路中間自燃起火！畫面曝

水樂園「活春宮」？陸男女水中「駕駕駕」

陸網紅「麵筋哥」癌末！瘦成皮包骨躺ICU

更多熱門

相關新聞

比賽一半倒地狂抽搐！陸羽球運動員張志傑離世

比賽一半倒地狂抽搐！陸羽球運動員張志傑離世

亞羽聯和印尼羽協7月1日發布公告稱，在印尼舉行的2024亞洲青年羽毛球錦標賽混合團體小組賽中，中國羽毛球隊的17歲小將張志傑突然暈厥，送醫後不治身亡，因搶救無效去世。

趙少康：誰是台獨不是賴清德說了算！　兩岸維持現狀是最好選擇

趙少康：誰是台獨不是賴清德說了算！　兩岸維持現狀是最好選擇

中國6月PMI49.5%　景氣仍緊縮

中國6月PMI49.5%　景氣仍緊縮

柬詐騙園區轉移大量豬仔！1男逃跑「滿臉血」

柬詐騙園區轉移大量豬仔！1男逃跑「滿臉血」

220公分女姚明場均33+12　中國將爭冠

220公分女姚明場均33+12　中國將爭冠

關鍵字：

羽毛球中國悲劇亞洲青年羽毛球錦標賽突然去世

讀者迴響

熱門新聞

獨／淡水捷運站活春宮　姊弟檔情侶被起訴

死傷不斷！　9成聯結車竟如「瘋火輪」

上尉海巡學弟吃掉學長嬌妻！帶回住處睡整晚

鏤空爆乳姊大鬧101小CK　猛砸墨鏡鞋包

泰籍爆乳姊疑遭外流就醫照！全身束縛網看傻

神明指示「把地瓜葉變成茶」　發明家曾崇恩：花10年賣5棟房製成

成語蕎爆拿「假貨愛馬仕絲巾」！

跟女網友約愛撫！他「戴套滑進去」挨告

公司要求員工輪流掃廁所！老鳥卻都搶著做

金曲獎頻出包！曹西平點名金曲歌后：演出太牽強

只有今天！超商咖啡「買7送7」爽喝

嫩妹墮胎2次「不知懷孕20周」！醫痛揭4實例：時代變了

50歲大媽「健身14年」回春！超猛身材曝光

快訊／上班快改道！　國1追撞回堵5公里

西門町「豪大大雞排」無預警停業！　快1個月沒開原因曝

更多

最夯影音

更多

Lulu金曲開場「冒嬰兒聲」突喊卡　大唱〈蘑菇濃湯〉改編成金曲版

當你不小心台灣狗以...　自己笑VS裝沒事

巴西女凌晨3點被寵物犬叫醒　驚見路上一排水豚大軍遊行

嘉義沉睡的酥皮濃湯爆紅　客人想點餐要先叫醒老闆

熱狗唱到一半麥克風無聲：就是要看歌手失誤出糗

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面