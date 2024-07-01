陸17歲羽球小將猝死！姊姊淚控「救助不及時」：一度聯繫不上教練

記者鄭思楠／綜合報導

在印尼舉行的2024亞洲青年羽毛球錦標賽混合團體小組賽中，大陸羽球17歲小將張志傑突然暈厥，送醫後不治身亡，得年17歲。在社交媒體上，張志傑的姊姊悲憤發聲，控訴「救助不及時、醫療水準不過關」，「所以有人能給我們一個交代嗎？」

▲張志傑比賽中突然倒地抽搐。（圖／翻攝自微博）。

此前，亞羽聯和印尼羽協1日在公告中寫道，「中國單打運動員張志傑在傍晚的一場比賽中暈倒在球場上，被送往醫院後於當地時間昨天23時20分去世。張志傑在小組賽對陣日本隊的比賽中暈倒，賽事醫生和醫療小組對他進行了搶救。他在不到兩分鐘的時間內就被救護車送往醫院。」

亞洲羽毛球協會、印尼羽毛球協會和組委會對此深表悲痛，並向張志傑的父母、家人和中國羽毛球協會表示最深切的慰問，「世界羽壇失去了一位天才選手。」

▲姊姊發文。（圖／翻攝自微博）。

姊姊在微博發文稱，「今天下午看直播，看著看著他就倒下了，中間抽搐了幾下之後他還是有生命現象的，還抬頭了，經過了漫長的等待之後醫護人員才趕到，一直在聯繫教練，直到9點半左右我們才聯繫上，得知最後的希望是轉院治療，最後告訴我們已經去世。他才17歲，你說第一時間就救助了，你說當地的醫療條件太差了，我還是不能接受。 」

姊姊控訴，「你們還要在公告裡強調兩分鐘所謂及時的救助，我們的孩子交給你們，是為了到一個救助不及時，醫療水準不過關的地方打比賽的嗎？ 」

姊姊淚憶，「他是一個特別乖的孩子，他今年第一次拿到的獎金就全部拿來給我和媽媽和爺爺奶奶買禮物，他特別認真的對待羽毛球，昨天他還在分享自己吃的晚飯給媽媽，昨天是我的生日，他還沒有跟我說姊姊生日快樂，你說你打完比賽之後要回家裡住兩天的，我們都在等你回來。因為不能立馬趕到印尼，也只能麻木的跟親戚朋友通知這個資訊，我如何接受呢，我就算鑽牛角認為這是不及時的醫療團隊和差勁的醫療條件而導致的最糟糕的結果。」

她說，「張志傑，你才17歲，你昨天才把你保送大學的證書寄回家。」