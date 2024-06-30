小米冷氣來勢洶洶！　格力女董座開嗆「你的技術是什麼？」

▲董明珠。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸格力電器董事長兼總裁董明珠28日下午在股東會上，直接對近期勢頭強勁的小米空調「開戰」，質疑小米無自己的核心技術，引發關注。

據《財聯社》報導，格力電器28日下午舉行股東會，不鼓勵錄音、錄像、直播，且對網路訊號進行了屏蔽。面對小米空調來勢洶洶，董明珠選擇直接開嗆，「小米在網上號稱自己成為第一，但全是靠別人廠家做的產品，你的技術是什麼？」

▲格力股東會現場。（圖／財聯社）

值得關注的是，就在股東會前夕，「格力文傳」官方號就《中國空調市場「洗牌」，格力跌出前三，新的黑馬是「門外漢」》的文章進行了關注。此文稱，小米空調已經超越了格力、美的、海爾。

奧維雲網數據顯示，小米空調2024年1-5月線上銷額市佔為9.09%，銷額按年增加84.46%；線下銷額按年增加8344.41%。銷額增速方面，小米遠超格力和美的，不過銷額市佔還相差較遠。

格力方面表示，不實文章及轉錄影片在短時間內被數以百計的自媒體賬號轉載，該文章影片通過捏造不實數據等手段，誤導公眾對格力產品和銷量的認知，對此，已向大陸國家有關部門舉報，並將採取法律手段堅決捍衛公司合法權益。

對於小米空調的「來勢洶洶」，多年重倉持股格力的投資者表示不擔憂，小米空調搶佔的更多是二三線品牌的市場。

此外，在投資者提問環節，格力鈦新能源的發展仍是關注焦點之一。有投資機構研究員表示，雖然公開資料顯示格力鈦大幅減虧，但新能源行業其實競爭非常激烈，未來虧損是否會加大？如果虧損加大，會在什麼條件下考慮收縮？

格力鈦董事長鄧曉博表示，首先格力鈦對格力主業影響很小，收入佔比大約在2%左右；其次，格力鈦2023年業績大幅增長，增幅超過50%，毛利率處於正常水平，虧損主要是歷史原因導致的減值所致。

鄧曉博指出，他們在碳酸鋰電池方面取得了進展，但由於大型的儲能市場競爭非常慘烈，所以格力鈦磷酸鐵鋰傳統儲能業務未來怎麼發展，確實是需要權衡利弊；整體上，其預計格力鈦業績方面還是會繼續保持高速增長。