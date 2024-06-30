　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣未來40年「失智人口恐增50萬」！醫師示警多補充2營養素

失智症早期患者常發生體重過度減輕的問題，這可能是由於大腦中與食欲和飲食行為相關區域的損傷或萎縮有關。（示意圖／Pixabay）

▲失智症早期患者常發生體重過度減輕的問題，這可能是由於大腦中與食欲和飲食行為相關區域的損傷或萎縮有關。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

台灣邁入高齡化社會，先前衛福部公布65歲以上長者失智症盛行率調查，失智症協會表示，雖然盛行率約8%改變不大，但人數仍隨人口高齡化持續上升，根據衛福部的統計，未來40年內，台灣的失智症人口將從目前的35萬人增至85萬人。對此，就有醫生提醒，營養不良和體重快速下降會導致認知功能下降，尤其長期缺乏維生素B12和葉酸，容易引發早期失智症。

根據《中時新聞網》的報導，林口長庚醫院神經內科部失智症科醫師暨台灣失智症協會理事長徐文俊表示，目前國內65歲以上的失智症人口佔所有長者的約8%，但失智症是可以預防甚至改善的，只要有好的生活規劃，包括控制三高、正常飲食和良好的睡眠等。徐文俊的臨床研究發現，失智症早期患者常發生體重過度減輕的問題，這可能是由於大腦中與食欲和飲食行為相關區域的損傷或萎縮有關。

[廣告]請繼續往下閱讀...

因此徐文俊也提醒，如果三個月內體重無故減輕5%到10%，例如50公斤的體重突然減少2.5至5公斤，導致BMI快速下降和肌肉量減少就要注意，徐文俊強調，一般性營養不良，特別是長期缺乏維生素B12和葉酸，會導致認知功能下降並引發失智症，甚至加速疾病進程。

事實上，衛福部先前公布了國家衛生研究院進行的「全國社區失智症流行病學調查」結果，調查顯示全台65歲以上長者的失智症盛行率為7.99%，與2011年台灣失智症協會調查的8.04%相近，其中各類型失智症中，以阿茲海默型最多，佔56.88%。調查結果還指出，失智症在女性中的盛行率為9.36%，高於男性的6.35%。徐文俊分析，這主要是因為女性壽命較長，另外也有研究顯示，女性患阿茲海默症的風險高於男性，因此女性失智症的比例自然高於男性。

衛福部說明，失智症是緩慢進行且目前仍無法治癒的疾病，然而早期發現與治療可有效延緩疾病的進行、維持病人的功能與生活品質、減輕照顧者壓力等，透過提早使用失智症照護服務，還是有機會維持生活品質，因此衛福部提醒，若有失智個案需要諮詢或安排轉介服務資源，可逕洽詢全國各縣市失智共同照護中心，或以手機或市話直撥1966，將有縣市照顧管理中心專人提供申請長照相關服務資訊。

延伸閱讀
台北高檔燒肉店吃到蟑螂　店長整桌打8折…他傻眼：完全無法接受
疑寵物店老闆友人公開對話截圖　怒斥二樓「玩文字遊戲」
金曲35／鳳小岳帶8歲小木耳走紅毯　超帥父子成為全場焦點

ET快訊
《大熱門》高中妹離世　PTT嘆「汽車駕駛最衰」！阿婆1動作超
快訊／爆乳姐大鬧小CK砸店　台北101發聲明
Angelababy登炫富網紅直播帶貨狂賺7600萬！　陸網
台灣未來40年「失智人口恐增50萬」！醫示警多補充2營養素
小米冷氣來勢洶洶！　格力女董座開嗆「你的技術是什麼？」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／16縣市高溫警示　高溫恐飆破38度

「國5銜接蘇花改」加速推動！7／31前環說書修正送審　預估這年完工

台灣未來40年「失智人口恐增50萬」！醫師示警多補充2營養素

父母3個月相繼過世！她「拿死亡證明」請喪假　遭疑造假慘被資遣

烤番薯「明天3地熱到紫爆」　稍降溫時間曝

吵架後男友說「想要靜靜」冷戰多久算分手？過來人：超過3天就掰

要轉運了！「4生肖」下半年財運大爆發　這類人有機會升職加薪

IG演算法壞了？奶妹不見「一片超祥和」　大票+1崩潰：哭啊

《大熱門》高中妹離世　PTT嘆「汽車駕駛最衰」！阿婆1動作超危險

牛角燒肉店喝飲料「咬到蟑螂」！業者道歉：已和顧客完成聯繫

出國把柯基寄養在阿嬤家！　牠見主人來接躲椅下不回去

生物股長飆《火影忍者》神曲　《青鳥》前奏一下..全場嗨炸！

阿弟曝16蹲「蹲一次少一次」　結婚僅辦「百元婚禮」Mei傻眼XD

張書豪向歐陽妮妮求婚成功！　他爆哭求爸媽：希望你可以很疼她

MC HotDog熱狗得獎　喊話女兒:把拔要喝到早上!

Lulu金曲開場「冒嬰兒聲」突喊卡　大唱〈蘑菇濃湯〉改編成金曲版

金曲獎最搶戲：麥克風　「住越高越矮」黃宣蹲馬步

金曲紅毯偉晉「跟誰都能聊」　多組帥爸「帶娃出席」超級萌

Marz23牽混血辣妻「傲人身材全現」　讚兒子超乖「下秒想抓麥克風XD」

《玩很大》Eason暴衝「猛撞上玻璃」　全場爆笑：演藝事業最高峰XD

快訊／16縣市高溫警示　高溫恐飆破38度

「國5銜接蘇花改」加速推動！7／31前環說書修正送審　預估這年完工

台灣未來40年「失智人口恐增50萬」！醫師示警多補充2營養素

父母3個月相繼過世！她「拿死亡證明」請喪假　遭疑造假慘被資遣

烤番薯「明天3地熱到紫爆」　稍降溫時間曝

吵架後男友說「想要靜靜」冷戰多久算分手？過來人：超過3天就掰

要轉運了！「4生肖」下半年財運大爆發　這類人有機會升職加薪

IG演算法壞了？奶妹不見「一片超祥和」　大票+1崩潰：哭啊

《大熱門》高中妹離世　PTT嘆「汽車駕駛最衰」！阿婆1動作超危險

牛角燒肉店喝飲料「咬到蟑螂」！業者道歉：已和顧客完成聯繫

快訊／16縣市高溫警示　高溫恐飆破38度

金喜愛用功程度驚人！韓國導演許秦豪揭幕後：讓我有壓力

「暴力猿打線」重拾招牌！廖健富2分彈率隊客場擊落雄鷹

泰籍女子大鬧101小CK砸店　台北101：保全立即處理一切正常

「國5銜接蘇花改」加速推動！7／31前環說書修正送審　預估這年完工

分析／綠藉「拆樑」助燃仇恨值　謝國樑成藍營反罷免第一防線

27歲蒙古女下肢栓塞！遠奔台灣醫治　醫示警3類人：嚴重恐截肢

Angelababy登炫富網紅直播帶貨狂賺7600萬！　陸網仍酸：low掉了

樂天女孩被爆「搞排擠」琳妲發聲揭真相！　私下真實互動全說了

木柵集應廟出錢出地　與萬芳醫院合作成立木新社區服務站

新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

生活熱門新聞

閃婚越南妹！年薪200萬台男1原因想離婚

鏤空爆乳姊大鬧101小CK　猛砸墨鏡鞋包

糖尿病患者「戒2款食物」成功好轉　免打胰島素

金曲獎3狀況「大型翻車現場」！網點頭：開場就毀了

寵物店老闆友人公開對話截圖　斥2樓「玩文字遊戲」

國家警報大響！大雷雨襲1地　警戒區出爐

神明指示「把地瓜葉變成茶」　發明家曾崇恩：花10年賣5棟房製成

傳LINE最白目行為？眾人煩炸「1功能」

台灣海峽達30度！　「熱到發燙」一片紅海溫圖曝

高級燒肉店吃到蟑螂「8折補償」！他傻眼：我都咬爛

每天旅客僅2人卻月收百萬　台鐵加祿「最大的小站」多角經營

松山機場停電　台電回應了

土星逆行來了！　3星座當心

台東金崙飆41度「今年入夏最熱」　全台10大高溫皆破37度　

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

閃婚越南妹！年薪200萬台男1原因想離婚

鏤空爆乳姊大鬧101小CK　猛砸墨鏡鞋包

15歲弟弟得淋病　忍不住無套又一發「沒戴比較爽」

糖尿病患者「戒2款食物」成功好轉　免打胰島素

金曲獎3狀況「大型翻車現場」！網點頭：開場就毀了

寵物店老闆友人公開對話截圖　斥2樓「玩文字遊戲」

金曲獎／安迪媳婦「邊走邊晃」穿超低胸

新生兒死亡判賠1400萬　名醫怒：太扯

石晉華車禍現場曝　自摔遭後車擦撞送醫不治

儒哥車隊遭砂石車逼車...女學生險捲輪下！

騎士倒臥機車身亡　2民眾關切仍發生憾事

快訊／泰女大鬧101小CK！救護車直送療養院

即／《大熱門》高中正妹車禍離世！

國家警報大響！大雷雨襲1地　警戒區出爐

金曲獎頻出包！曹西平點名金曲歌后：演出太牽強

更多

最夯影音

更多

出國把柯基寄養在阿嬤家！　牠見主人來接躲椅下不回去

生物股長飆《火影忍者》神曲　《青鳥》前奏一下..全場嗨炸！

阿弟曝16蹲「蹲一次少一次」　結婚僅辦「百元婚禮」Mei傻眼XD

張書豪向歐陽妮妮求婚成功！　他爆哭求爸媽：希望你可以很疼她

MC HotDog熱狗得獎　喊話女兒:把拔要喝到早上!

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面