台灣未來40年「失智人口恐增50萬」！醫師示警多補充2營養素

▲失智症早期患者常發生體重過度減輕的問題，這可能是由於大腦中與食欲和飲食行為相關區域的損傷或萎縮有關。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

台灣邁入高齡化社會，先前衛福部公布65歲以上長者失智症盛行率調查，失智症協會表示，雖然盛行率約8%改變不大，但人數仍隨人口高齡化持續上升，根據衛福部的統計，未來40年內，台灣的失智症人口將從目前的35萬人增至85萬人。對此，就有醫生提醒，營養不良和體重快速下降會導致認知功能下降，尤其長期缺乏維生素B12和葉酸，容易引發早期失智症。

根據《中時新聞網》的報導，林口長庚醫院神經內科部失智症科醫師暨台灣失智症協會理事長徐文俊表示，目前國內65歲以上的失智症人口佔所有長者的約8%，但失智症是可以預防甚至改善的，只要有好的生活規劃，包括控制三高、正常飲食和良好的睡眠等。徐文俊的臨床研究發現，失智症早期患者常發生體重過度減輕的問題，這可能是由於大腦中與食欲和飲食行為相關區域的損傷或萎縮有關。

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因此徐文俊也提醒，如果三個月內體重無故減輕5%到10%，例如50公斤的體重突然減少2.5至5公斤，導致BMI快速下降和肌肉量減少就要注意，徐文俊強調，一般性營養不良，特別是長期缺乏維生素B12和葉酸，會導致認知功能下降並引發失智症，甚至加速疾病進程。

事實上，衛福部先前公布了國家衛生研究院進行的「全國社區失智症流行病學調查」結果，調查顯示全台65歲以上長者的失智症盛行率為7.99%，與2011年台灣失智症協會調查的8.04%相近，其中各類型失智症中，以阿茲海默型最多，佔56.88%。調查結果還指出，失智症在女性中的盛行率為9.36%，高於男性的6.35%。徐文俊分析，這主要是因為女性壽命較長，另外也有研究顯示，女性患阿茲海默症的風險高於男性，因此女性失智症的比例自然高於男性。

衛福部說明，失智症是緩慢進行且目前仍無法治癒的疾病，然而早期發現與治療可有效延緩疾病的進行、維持病人的功能與生活品質、減輕照顧者壓力等，透過提早使用失智症照護服務，還是有機會維持生活品質，因此衛福部提醒，若有失智個案需要諮詢或安排轉介服務資源，可逕洽詢全國各縣市失智共同照護中心，或以手機或市話直撥1966，將有縣市照顧管理中心專人提供申請長照相關服務資訊。

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