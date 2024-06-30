以色列男開車進入「巴勒斯坦地盤」　遭多人擲石燒車

▲以色列男駕駛遭巴勒斯坦眾人不斷攻擊。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合報導

以色列一名70歲男子29日晚間開車進入巴勒斯坦約旦河西岸卡蘭迪亞難民營（Kalandiya），遭多名巴勒斯坦人一路追趕，不斷扔擲石頭等物品攻擊，結果車輛失控發生碰撞，棄車步行逃離現場。

以色列時報、耶路撒冷郵報報導，這名男子當時撞上的是水泥分隔裝置，受到輕傷，事後安全逃到附近的以色列軍事檢查站，並被送往耶路薩冷夏里茲迪克醫院（Shaare Zedek）接受治療。

初步調查顯示，他開車進入約旦河西岸是要替他的汽車加油，但在離開卡蘭迪亞難民營的時候遭遇攻擊。依據事後在網路流傳的影片，男子的汽車遭到巴勒斯坦人放火焚燒。

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