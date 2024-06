以色列男開車進入「巴勒斯坦地盤」　遭多人擲石燒車

▲以色列男駕駛遭巴勒斯坦眾人不斷攻擊。(圖/翻攝自X)

記者詹雅婷/綜合報導

以色列一名70歲男子29日晚間開車進入巴勒斯坦約旦河西岸卡蘭迪亞難民營(Kalandiya),遭多名巴勒斯坦人一路追趕,不斷扔擲石頭等物品攻擊,結果車輛失控發生碰撞,棄車步行逃離現場。

以色列時報、耶路撒冷郵報報導,這名男子當時撞上的是水泥分隔裝置,受到輕傷,事後安全逃到附近的以色列軍事檢查站,並被送往耶路薩冷夏里茲迪克醫院(Shaare Zedek)接受治療。

初步調查顯示,他開車進入約旦河西岸是要替他的汽車加油,但在離開卡蘭迪亞難民營的時候遭遇攻擊。依據事後在網路流傳的影片,男子的汽車遭到巴勒斯坦人放火焚燒。

The car of the Jew who accidentally entered Qalandia was set on fire. רכבו של היהודי שנכנס בטעות לקלנדיה, הוצת. pic.twitter.com/PAZkT3z9cY