埃及專家：加薩戰爭是「以色列侵吞約旦河西岸」煙幕彈





▲加薩戰火持續延燒。（圖／路透）

文／中央社記者施婉清開羅28日專電

以色列去年10月初，因哈瑪斯突襲而開始對加薩地區強烈反擊至今，不顧國際多國反對譴責聲浪，也不願接受調停斡旋。埃及政治專家就以色列領導人歷史軌跡提出「加薩以哈戰爭是以色列侵吞約旦河西岸煙幕彈」的看法。

常於埃及各大媒體發表時事評論的埃及前外交部長助理哈里迪（Hussein Haridy），25日在埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram），針對加薩以哈戰爭發展至今的情勢提出論述。

哈里迪認為，就美國作為以色列和巴勒斯坦伊斯蘭武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）之間的一名調人，於5月31日提出的停火新提議「三階段路線圖」，路線圖第一階段相當完整詳細。

▲以軍空襲加薩市夏提難民營（Al-Shati），導致至少42人死亡。（圖／路透，下同。）



預計持續6週的第一階段主要內容在於停火和釋放人質，已取得哈瑪斯及「巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織」（Palestinian Islamic Jihad）同意，也獲得國際社會普遍支持。聯合國安理會在6月10日，以第2735號決議全盤採納美國這項提議。

然而，以色列堅持拒絕永久停火，也拒絕完全從加薩地區撤軍。另方面，哈瑪斯則要求必須保證停火和撤軍這兩項條件。

哈里迪說，埃及和卡達自6月10日，開始試圖彌合以色列與哈瑪斯之間的立場分歧。哈里迪還說，卡達官方消息人士日前表示，已為雙方共識取得一些進展，只是仍有差距。

紐約時報（New York Times）22日報導，以色列隸屬宗教錫安主義（Religious Zionism）政黨的極右派財政部長史莫崔赫（Bezalel Smotrich），6月9日在屯民（Settler）代表非公開會議上表示，以色列政府正在進行一場秘密行動，行動目標是改變約旦河西岸的統治方式，意即要防止約旦河西岸成為巴勒斯坦國的一部分。

哈里迪提及，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）和他的執政團隊是自1948年以來最極端的政府組織。他們無意停止一場符合以色列自身政治利益的戰爭，也沒有興趣為結束戰爭制定戰略。

哈里迪認為，從史莫崔赫這場會議和尼坦雅胡的政治訴求來看，去年10月爆發的這場加薩戰爭，剛好可為以色列想逐步侵吞約旦河西岸的野心，做為最佳煙幕彈，並有助於尼坦雅胡繼續掌權。

哈里迪也認為，以色列軍隊可能很快就會對黎巴嫩南部的真主黨發動大規模軍事行動。因為以色列政府日前表示，要讓其在加薩的軍隊結束第三階段戰爭，並採取「以摧毀哈瑪斯為目的」的針對性攻擊。

哈里迪分析說，以色列此種軍事策略轉變是因為，以色列無法同時在兩條戰線上作戰，尤其是在國內政府已明顯呈現兩極化和分裂的情況下。

而且，哈里迪也考慮到，同屬尼坦雅胡極右派聯盟夥伴的國家安全部長班吉維爾（Itamar Ben Gvir），於5月曾發表聲明稱，加薩戰爭可能會再持續7個月。且至今也沒有跡象表明，安理會第2735號決議已達成協議。