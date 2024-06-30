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「香港國安法」實施滿4年　港府：繼續深化維護國安工作

▲▼香港舉行「全民國家安全教育日」活動。（圖／路透社）

▲香港「全民國家安全教育日」活動。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

《香港國安法》6月30日實施滿4周年，港府發言人表示，隨著《維護國家安全條例》今年3月23日刊憲生效，特區維護國家安全的法律制度和執行機制得以完善，特區政府會繼續深化維護國家安全的工作，同時致力拼經濟、謀發展、惠民生，切實增強廣大市民的獲得感、幸福感、安全感。

港府發言人提到，「國家安全是任何一個國家的頭等大事，是國家生存與發展的基本前提。過去一段長時間，香港特區在國家安全方面處於『不設防』狀態，讓境外勢力和反中亂港分子有機可乘。從2012年反國教、2014年非法佔中、2016年旺角暴動，以至2019年發生的『黑暴』和港版『顏色革命』，不但令廣大市民惶恐終日，更圖謀摧毀香港特區法治、公共秩序和政治制度，嚴重危害國家安全。」

港府發言人指出，「感謝中央2020年果斷制定《香港國安法》，特區政府隨即頒布實施，填補了香港特區維護國家安全法律制度和執行機制的短板漏洞。《香港國安法》發揮立竿見影的效果，令香港社會由亂變治，市民生活和經濟活動得以回復正常。香港的世界競爭力排名上升，在全球經濟體中位居前列，便是高水平安全護航高質量發展的最佳實證。」

▲▼香港,五星旗。（圖／路透社）

港府發言人說，「《香港國安法》和《維護國家安全條例》渾然一體、融合互補，形成一套全面而有效的維護國家安全法律制度，使國家安全得到有效保障。《香港國安法》和《維護國家安全條例》緊密銜接、相輔相成，發揮『雙法雙機制』的制度優勢，為香港特區築牢維護安全穩定的防線，為促進良政善治提供堅實的制度保障。」

港府發言人還說，「香港特區維護國家安全的法律特別重視人權，訂明依法保護根據《基本法》和兩部國際公約適用於香港的有關規定享有的權利和自由。這些保障人權自由的原則獲明文規定，符合國際標準，具體細緻地貫穿和體現於《香港國安法》和《維護國家安全條例》的各項條文。」

港府發言人強調，「《香港國安法》和《維護國家安全條例》下的罪行清楚訂明構成有關罪行的元素和刑罰、例外情況和免責辯護，按法治原則堅持積極防範，依法制止和懲治危害國家安全的行為和活動，只針對佔極少數危害國家安全的人和組織，保障廣大市民的人身和財產安全，奉公守法的人（包括正當來港旅遊和營商的人）不會從事危害國家安全的行為和活動，不會誤墮法網，根本無需擔心。」

港府發言人還說，地緣政治局勢日益複雜，香港面對的國家安全風險仍然千變萬化，外部勢力、別有用心的人、潛逃海外的反中亂港分子等不斷抺黑香港特區情況，妄圖干預法院公平審訊、破壞香港繁榮穩定，「特區政府聯同社會各界定當全面落實維護國家安全的『雙法雙機制』，同時繼續增強憂患意識，堅持底線思維，做到居安思危、未雨綢繆。」

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