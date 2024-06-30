花蓮國小教師缺額116名！甄選複試到考率96.8%　7 ／5公告錄取

▲花蓮縣政府秘書長饒忠偕相關同仁，前往明義國小關心應考生及慰勉本次承辦學校團隊辛勞。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為提升花蓮縣正式教師比例，保障偏遠地區學校學生受教權益，花蓮縣政府辦理113學年度國民中小學教師聯合甄選，國小複試於29日假花蓮縣花蓮市明義國小辦理。

花蓮縣政府秘書長饒忠、教育處代理處長翁書敏、科長徐蔚文前往明義國小關心應考考生及慰勉本次承辦學校明義國小等各校團隊辛勞，透過以公平、公正、公開且嚴謹的態度辦理，期望正式教師甄選，穩定偏遠地區學校師資，提升偏鄉教育教學品質，同時藉由進用具教育專業素養之正式教師，為教育現場注入活水。

花蓮縣政府教育處表示，本次國小教師甄選計有116名教師缺額，分為一般地區組（國小一般教師普通科、國小一般教師英語專長、國小原住民教師普通科、國小身心障礙類、國小資賦優異類）及偏遠地區組（國小一般教師普通科、國小一般教師英語專長、國小原住民教師普通科、國小原住民教師英語專長、國小身心障礙類）。

花蓮縣國小教師甄試複試各類科報名人數合計220人，實際到考人數為213人、缺考7人，到考率約96.8%；花蓮縣政府教育處提醒，複試錄取名單預計7月5日下午4時前公告於「花蓮縣113學年度教師聯合甄選網站」，請考生注意教師甄選網站公告訊息。

