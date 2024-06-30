2024桃園蓮花季開幕　蓮田綻放蓮花歡迎來欣賞

▲2024桃園蓮花季開幕，蓮田綻放蓮花歡迎欣賞。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2024桃園蓮花季」29日於觀音區蓮花園遊客中心開幕，會場週邊蓮田的大片蓮花田蓮花綻放，美不勝收，吸引千名民眾前往。市長張善政於開幕活動中表示，蓮花季是觀音區的年度盛事，今年蓮花季自即日起至8月4日，歡迎民眾至觀音欣賞蓮花盛開美景。

▲2024桃園蓮花季開幕。（圖／市府提供）

張市長談到，蓮花也是越南的國花，因而今日特別邀請駐台北越南經濟文化辦事處代表武進勇共襄盛舉，也感謝市議員、桃園市農會、觀音區農會以及觀音區蓮花園休閒農業發展協會的支持，讓桃園蓮花季享有盛名；此外，觀音有排水良好的砂質壤土，也是地瓜、南瓜、西瓜、香瓜等瓜果類重要產地，各類瓜果作物品質優良、廣受歡迎。

▲2024桃園蓮花季以「蓮愛」為主題。（圖／記者楊淑媛攝）

市府農業局表示，今年蓮花季以「蓮愛」為主題，現場不僅有美麗蓮花，還有以愛情為主題的裝置藝術，和具有在地特色的剝蓮子、手作蓮子豆腐等DIY體驗活動，更可品嚐蓮子入菜的美味佳餚；假日並安排有充滿客家文化魅力的親子劇團及歌曲表演、桃園市國樂團帶來的音樂饗宴，以及原林藝術舞集演藝的原民特色文化等豐富的藝文演出，歡迎市民朋友闔家一同到觀音踏青、美拍、賞蓮花。

▲瓜果廊道好療癒。（圖／記者楊淑媛攝）

另外，今年活動首度推出電子集章送小禮活動，至農場賞蓮掃描QR Code即可輕鬆集點，集滿2點就能獲取刮刮卡，刮出各種農場特色小禮物，讓蓮花季之旅更添驚喜。