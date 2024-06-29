民進黨立委喊話：明年勞動節全國一致放假！

▲民進黨立委林宜瑾。（圖／林宜瑾國會辦公室提供）

文／中央社

民進黨立委林宜瑾28日表示，她長期推動五一勞動節全國一致放假，但從行政院核定的2025年政府行政機關辦公日曆表來看，此訴求再度落空，呼籲行政院公開向民眾說明。

政院人士表示，此倡議涉及影響層面相當廣泛，目前全年總放假日數為115天至116天，已達立法院民國89年附帶決議的上限，勞動節如調整為全國放假，涉及放假日增加，需要一併考量。

至於明年勞動節是否全國放假，政院人士說，仍待各界共識後處理，相關部門皆會審慎評估各項建議。

林宜瑾3月在立法院總質詢問到，五一勞動節是否能夠全國一致性放假。時任行政院長陳建仁回應，目前全國總放假日已經完全占滿了，可以考慮五一全國一致性放假，但需要有相當調整。

在行政院核定2025年政府行政機關辦公日曆表後，林宜瑾今天發布新聞稿指出，在台灣同樣是受薪階級，卻因為勞保、公保之別，硬生生被劃分成「軍公教」與「一般勞工」，只有一般勞工才能在勞動節放假。

林宜瑾認為，這種劃分方式不但違背勞動者大團結的精神，在實務面也造成困擾，因為全國放假日的不一致，造成校園內、機關和家庭中，部分人員放假、部分人員工作和上課的荒謬情境年年發生，現在勞動節全國一致放假落空，行政院有義務公開向全國民眾說明。

林宜瑾表示，五一勞動節是否能全國一致放假，關鍵在於紀念日及節日實施辦法，應早日修正，讓五一勞動節不再依據勞保、公保的身份別，決定是否放假。