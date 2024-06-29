蔣萬安扮悟空宣戰小小市民　慘遭「圍剿」全身濕

▲台北市長蔣萬安出席「2024台北親水節開幕活動」，與小朋友打水仗慘遭圍剿。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

2024台北親水節」29日在台北自來水園區盛大開幕，此次親水節以「玩水都不累」為主題，現場設置2座充氣滑水道、COSER T台走秀活動等，為市民帶來一個清涼的夏天。市長蔣萬安特別辦成七龍珠角色悟空出席開幕儀式，還現場體驗滑水道並拿水槍與小朋友打水仗，慘小小市民「圍剿」，玩得不亦樂乎。

針對今日的打扮，蔣萬安說， 大家看得出來他就是扮演悟空，自來水園區一直以來就是有一個吉祥物，就是叫「水悟空」，取諧音就是不要缺水、勿空，希望能穩定供水照顧台北市民的權益。

蔣萬安表示，今天很高興能再次參與自來水園區親水節的活動，很開心今天是暑假第一天，歡迎所有大朋友帶小朋友來到自來水園區，今年特別有兩座充氣滑水道，其中一座高8米，非常的刺激有趣。

此外，蔣萬安也提到，這裡的水質非常乾淨，都會定期換水做水質檢測；且玩水也很安全，有專業救生員在一旁，所以很歡迎所有小朋友來到自來水園區享受玩水的樂趣。

而近來蔣萬安頻頻在媒體鏡頭前展現歌喉，先是唱「告白氣球」暗示周杰倫可能會是第一位登上大巨蛋的藝人，又或是談到副市長李四川的參選議題時，高唱「愛我別走」，媒體今問到，要不要學一段七龍珠主題曲？蔣萬安笑說，「哈哈，沒有」。

蔣萬安致詞時說，今天是暑假的第一天，特別來到自來水園區，歡迎所有大小朋友來享受玩水的樂趣；今天天氣非常炎熱，提醒大家注意防曬、多喝水補充水分。蔣還不忘幫7月將登場的大稻埕夏日煙火節打廣告，7月17日到8月10日，為期近一個月都有漂亮的煙火可以欣賞。

隨後，蔣萬安也現場體驗滑水道，並戴上護目鏡、拿起水槍與現場小朋友打水仗。在準備階段時，現場小朋友就按耐不住興奮情緒一直拿水槍「偷射」，開打後更沒有小朋友理會蔣說「我們是一隊的」，全部集體圍剿蔣，讓蔣在水池內被逼得四處逃竄，玩得不亦樂乎。

▲蔣萬安出席2024台北親水節開幕活動。（圖／記者呂佳賢攝）