與劉世芳破冰？　蔣萬安：市民福祉為最優先考量

▲蔣萬安出席2024台北親水節開幕活動。（圖／記者呂佳賢攝）



記者陳家祥／台北報導

內政部長劉世芳昨率隊拜會台北市政府，市長蔣萬安關切社子島、大彎北段等議題，獲內政部承諾會積極協助；而內政部也盼市府能與中央合作興建社宅，共同為台北市的永續宜居努力。對於是否與劉世芳破冰？蔣萬安29日受訪時未多談，僅表示，「只要是以市民的福祉為最優先考量，沒有什麼破不破冰的問題」。

蔣萬安說，昨天很高興能跟內政部劉部長還有相關中央部會官員交換意見，「其實只要是對台北市政推動有幫助，能夠為市民權益來照顧並且爭取各項福祉，我都很願意能跟中央面對面直接溝通交換意見」。

蔣萬安說，昨天針對社子島的發展、社宅的興建、大彎北段的爭議還有國土計畫等等，以及相關民政議題，很具體的交換意見，所以也很高興劉部長以及內政部的同仁能夠給予市府團隊很多正面回應。

「接下來相關議題都會直接對直接溝通，很高興能夠有這樣的機會。」蔣萬安表示，之前不管對林右昌前部長或是劉世芳部長，很強調的一點就是，只要是為市民的福祉，都很願意跟中央面對面溝通。

而日前為了台北市警察局長人事案，對內政部有所批評，昨日的拜會是否代表與劉世芳破冰？蔣萬安對此未多談，僅表示，「只要是以市民的福祉為最優先考量，沒有什麼破不破冰的問題」。